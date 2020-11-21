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Санду считает – с Тирасполем обошлись слишком «мягко»

21 ноября 2020, 01:25  •  48 • Украина
Новый президент будет настаивать на полном выводе российских миротворцев из ПМР
В пятницу, 20 ноября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила результаты второго тура выборов президента. Согласно этим результатам, победу на выборах одержала председатель партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду. Результаты голосования ЦИК передаст в Конституционный суд, который должен подтвердить или не подтвердить итоги президентских выборов.
КС пока ещё не подтвердил эти итоги, тем не менее, Майя Санду очень уверенно чувствует себя на посту президента и строит планы на будущее. В том числе – и на будущее Приднестровья. Эти планы новый президент озвучила в интервью, которое она дала на английском языке украинскому изданию «Европейская правда».
По мнению Санду, «мягкий подход», который выбрала Молдова в переговорах и в отношениях с Приднестровьем, за 28 лет не принёс результатов в урегулировании конфликта. Поэтому она советует Украине учесть этот молдавский опыт.
Достаточно странный совет со стороны нового молдавского президента, ведь Украина и не пыталась использовать «мягкий подход» к решению «донбасской проблемы», а сразу начала с жёсткого, однако результат получился ещё хуже, чем у соседней Молдовы.
Да и молдавский «мягкий подход» вызывает множество вопросов, учитывая постоянную блокаду гуманитарных и медицинских грузов на территорию ПМР и атаки на финансовую систему Республики.
«Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что и у наших производителей – в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Поэтому сейчас 65% экспорта Приднестровья идёт в Европу. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и так далее. Но, несмотря на все эти шаги, пока ни к чему не пришли»,
– заявила Майя Санду.
Она уверена – Молдова в ближайшее время воссоединится согласно тому плану, который будет разработан в Кишинёве, причём этот план должен учитывать в первую очередь интересы Молдавии, он должен быть согласован со всеми политическими силами страны. О том, что план необходимо согласовать и с гражданами Приднестровья, новый президент забыла.
В Тирасполе же напомнили Санду, что переговорный формат был создан не Кишинёвом, а международными посредниками, торговый же режим с Евросоюзом предоставил Приднестровью Брюссель, с которым власти ПМР вели переговоры и заключали соглашения, Кишинёв в этом процессе не принимал участия.
«Если говорить о «300 документов для решения конфликта», то надо отметить, что именно власти Молдовы не соблюдают соглашения, которые они заключили с Приднестровьем в присутствии международных партнёров. Как раз поэтому переговорный процесс зашёл в тупик. И именно поэтому стороны «пока ни к чему не пришли»,
– прокомментировали интервью Майи Санду журналисты Информационного агентства «Новости Приднестровья».
Далее новый президент Молдовы отметила, что она категорически против федерализации страны и ей не нравится ни один из тех вариантов, которые предлагали Игорь Додон и Партия социалистов.
«Потому что они хоть и не давали чётких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдём формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше»,
– пояснила Санду.
В Тирасполе напоминают – согласно Соглашению о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта, российские миротворцы должны находиться в Приднестровье до полного разрешения конфликта.
«А вы обратили внимание на одну черту Санду? Она западным СМИ говорит одно, молдавским – другое! Когда она говорит на русском языке, то речь идёт о мире и этническом равноправии. А когда на английском – то о выводе российских миротворцев и о «жёстких вариантах» разрешения конфликта?»,
– удивляется депутат парламента Молдовы от ПСРМ Богдан Цырдя.
Он предупреждает: уйдут российские миротворцы – придёт война, ведь только благодаря присутствию миротворцев Молдавия на протяжении 28 лет живёт в мире.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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