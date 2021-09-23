Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что из Приднестровья должны быть полностью выведены войска России.

Молдавский лидер Майя Санду не преминула упомянуть Россию в своей речи во время выступления в ГА ООН. Она заявила, что с территории непризнанного Приднестровья необходимо вывести войска России.

Кроме того, она указала, что следует вывезти или уничтожить боеприпасы на складах в селе Колбасна. По её словам, это является угрозой экологии и безопасности региона в целом.

Санду также подчеркнула, что Кишинёв намерен найти исключительно мирное решение для урегулирования приднестровского конфликта на основе суверенитета и целостности Молдавии.

Требование о выводе войск от Молдавии звучит уже не в первый раз. При этом, как отмечали ранее власти Приднестровья, сама проблема раздута искусственно.

Отметим, что буквально месяцем ранее, в августе, Молдавия попросила Россию помочь с утилизацией боеприпасов, которые находятся на территории Приднестровья.

О просьбе из Кишинёва сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак на брифинге после переговоров с Санду. Он пояснил, что Москву призвали "оказать содействие в урегулировании приднестровской проблемы и связанных с этим вопросов утилизации боеприпасов". Козак добавил, что ликвидация боеприпасов с истёкшим сроком годности, не подлежащих транспортировке, отвечает интересам России.

Реакция Приднестровья на требования молдавской стороны выглядит показательно. В частности, как ранее указывал глава непризнанной республики Вадим Красносельский, проблема вывода миротворцев России с территории искусственная.

Он указал, что в Молдавии почему-то сосредоточили своё внимание на этом, вместо того чтобы "последовательно решать вопросы из международной поддержанной переговорной повестки социально-гуманитарной направленности".

Днём ранее Красносельский прибыл в Москву с визитом. Как уточняет "Регнум", глава ПМР намерен провести переговоры с рядом политиков России.

"В повестке вопросы двустороннего приднестровско-российского взаимодействия по различным направлениям", - сообщили в его пресс-службе.

Отмечается, что во время визита будут обсуждаться вопросы приднестровского урегулирования и работы формата "5+2", в который, кроме России и Приднестровья, входят Молдавия, Украина, ОБСЕ, США и Евросоюз.