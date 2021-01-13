Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?

Встреча лидеров двух стран состоялась в рамках первой зарубежной поездки Санду в должности президента. По словам Зеленского, этот визит знаменует начало новых отношений между Украиной и Молдавией. Он отметил единые ценности у обеих стран, а также общеевропейскую повестку.

Санду, в свою очередь, подтвердила, что Молдавия точно так же, как Украина, выступает за "полноценную евроинтеграцию". В ходе разговора обсуждался вопрос "Триморья" - инициативы "Трёх морей". Оба лидера заявили, что очень хотят вхождения их стран в инициативу. Так, Санду раскрыла авантюрные планы.

"Отмечаем стремление к укреплению взаимодействия с партнёрами в Юго-Восточной Европе и Чёрном море. В этом контексте мы подтверждаем свою заинтересованность стать частью инициативы "Триморье", - сказано в общем заявлении Зеленского и Санду, которое было подписано в Киеве.

"Триморье" - объединение европейских государств, имеющих выход к Адриатическому, Чёрному и Балтийскому морям. В него входят 12 стран, но ни Украины, ни Молдавии там нет. Объединение существует всего несколько лет. Оно было создано для налаживания эффективного взаимодействия между государствами-членами.

Кто стоит за "Триморьем", достаточно явно видно. США уже и не скрывают своей заинтересованности, так как инициатива вполне может подвинуть Россию на европейском энергетическом рынке. В феврале 2020 года госсекретарь Штатов Майк Помпео заявлял, что конгресс готов поддержать выделение миллиарда долларов на развитие "Триморья". Якобы эти деньги поддержат европейские страны в желании снизить энергетическую зависимость от России. Однако политик не упомянул, что это одновременно повысит такую же зависимость от США, а именно - от их сжиженного природного газа.