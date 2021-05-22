Санду привезла молдаванам право батрачить на полях Германии

Предвыборная поездка Майи Санду вызвала много вопросов

Участием в парламентских дискуссиях Бундестага и встречей с депутатами завершился официальный визит президента Молдавии Майи Санду в Германию, во время которого было много встреч и дежурных слов. Санду благодарила всех вокруг о помощи и жаловалась на молдавские проблемы, самой главной из которой является «неправильный состав парламента», а ещё обещала верность выбранному европейскому пути Кишинёва.

А заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера во время встречи с Майей Санду в Кишинёве уже назвали попыткой вмешательства во внутренние дела Молдовы.

«Мы обсудили политическую ситуацию в Молдове и два недавних решения Конституционного суда РМ. В последние недели мы с сожалением заметили, что многие политические деятели в вашей стране не уважают Конституцию и орган, призванный следить за её соблюдением. Надеюсь, результаты предстоящих досрочных парламентских выборов в Молдове внесут в этом отношении ясность»,

– заявил Штайнмайер.

Он выразил надежду на то, что предстоящие выборы и новый состав парламента дадут возможность решить одну из главных молдавских проблем – реинтеграцию Приднестровья. И напомнил о необходимости проведения реформ в Молдавии, пообещав помощь.

«Выбранный вами смелый курс реформ говорит о том, что в ближайшие годы наши отношения могут стать ещё более тесными. Германия очень заинтересована в демократической, стабильной и процветающей Молдове. Поэтому мы оказываем поддержку вашей стране»,

– отметил президент Германии.

Молдавский политолог Борис Шаповалов уверен, что заявление немецкого президента было сделано с определённой целью и всем понятно, какие политические силы он имел в виду – это Партия социалистов, которая «не уважает» Конституционный суд. Однако, напоминает политолог, даже Венецианская комиссия в своих рекомендациях указывала на неконституционность некоторых решений КС. Поэтому заявления Штайнмайера можно рассматривать как откровенную поддержку проевропейских сил Молдовы во главе с Санду накануне досрочных парламентских выборов. Да и сам визит Санду в Германию также является предвыборным.

«Санду вообще в ближайшее время будет частым гостем и в Бухаресте, и в Брюсселе, и в ряде других европейских столиц. А лидеры стран, руководители крупных европейских партий произнесут ещё не одну речь в поддержку молдавской «прогрессивной» партии, которая должна проводить в Молдове какие-то мифические «реформы». Возможно, республику даже пообещают куда-нибудь принять»,

– констатировал Шаповалов.

С канцлером Германии Ангелой Меркель президент Молдовы смогла пообщаться только по видео связи – встречи и фотографии «на память» не получилось.

Ну а конкретным результатом официального визита Майи Санду в Германию, кроме заверений в поддержке, стало соглашение о трудоустройстве граждан Молдовы на сезонные работы на немецких полях, это соглашение должно быть подписано в ближайшее время. Право батрачить на полях Германии – это явное достижение Майи Санду. Пока – единственное.