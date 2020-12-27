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Санду поставили условие: Тирасполь настаивает на присутствии российских миротворцев
27 декабря 2020, 15:35 • 101 • Политика
Глава Приднестровья заявил о готовности к переговорам с Молдавией. При этом Вадим Красносельский указал, что Тирасполь однозначно настаивает на присутствии на берегах Днестра миротворцев из России.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что страна готова к диалогу с Кишинёвом в любом формате. В ходе пресс-конференции он указал, что Тирасполь придерживается принципов добрососедства, сотрудничества и договороспособности.
При этом, указал политик, власти страны однозначно считают необходимым присутствие миротворцев из России на берегах Днестра. По его мнению, это именно та база, способствующая проведению дальнейших переговоров, а не провокаций.
Впрочем, это условие идёт вразрез с декларируемым президентом Молдавии Майей Санду. Ранее она заявляла, что "мягкий подход" для Приднестровья не был эффективным.
Тем не менее в ПМР подчёркивают готовность к диалогу с Кишинёвом.
"Наша же позиция остаётся прежней. Мы готовы к диалогу - как в формате "1+1", так и в формате "5+2", - сказал Красносельский в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
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