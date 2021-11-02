Санду подтвердила: «Газпром» не выдвигал политических требований

Президент Молдавии опровергла статью в Financial Times

Не прошло и недели, как одна из самых известных британских газет Financial Times (FT) на своих страницах выдвинула целый список обвинений российскому «Газпрому», который «шантажировал» маленькую нищую Молдавию, требуя от неё невозможного – отказаться от интеграции в ЕС.

«Компания «Газпром» готова была снизить цену, если будут внесены коррективы в соглашение о свободной торговле с ЕС – Молдавия отложит выполнение тех правил Евросоюза, которые касаются либерализации газовых рынков и способствуют конкуренции. Кремль рассматривал газовые переговоры как способ более масштабного политического урегулирования отношений с Молдавией после того, как в прошлом году к власти в стране пришла президент Майа Санду»,

– уверяло издание.

Кто бы мог подумать, что очень скоро утверждения Financial Times опровергнет сама президент Молдавии Майя Санду. Понятно, что на опровержения самого «Газпрома» никто не обратил внимания, хотя его представители и утверждали, что в переговорах с Кишинёвом нет никакой политики, только вопросы экономики.

Однако уже 1 ноября Майя Санду, отвечая на вопросы российского издания «Коммерсантъ», подтвердила: действительно, никакой политики.

По словам президента Молдавии, во время переговоров с российским «Газпромом» ни разу не поднимался вопрос об отказе Кишинёва от соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, никогда представители «Газпрома» не требовали от Молдавии и присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

«Самая большая проблема, конечно, цена, потому что мы с нашей стороны хотели получить цену, которую мы можем платить, которую наши люди могут платить, наши предприятия. Конкурентоспособность наших предприятий зависит от цены на газ, и это был самый серьёзный вопрос. Было и второе – это долги. По поводу долгов принято решение, что будет аудит и после него продолжится разговор про реструктуризацию долгов "Молдовагаза" перед "Газпромом",

– объяснила Санду причину затянувшихся переговоров, отметив, что решение газового кризиса продемонстрировало – стороны могут решить и другие проблемы.

Однако сразу же после выхода статьи в FT, её использовала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица: статья стала аргументом в выпрашивании денег у Брюсселя. И ведь помогло – Кишинёву выделили 60 миллионов евро.