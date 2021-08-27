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Санду по ошибке назвала румынский государственным языком Молдавии

27 августа 2021, 17:35  •  49 • Политика
Майя Санду. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Президент забыла о том, что гласит конституция республики
Молдавский лидер Майя Санду выступила на торжественном открытии военного парада, приуроченного ко дню независимости республики после распада Советского Союза. Президент обратилась к присутствующим с речью, допустив ошибку.
Так, президент республики произнесла речь, в ходе которой перепутала государственный язык – в качестве последнего она назвала румынский, хотя в конституции Молдавии указывается, что такой статус имеет молдавский. 
Президент Зеленский, визит которого был изначально запланирован в Молдавию, не смог приземлиться в Кишиневе вовремя – помешали погодные условия. Из-за сильных дождей судно, на борту которого находился лидер, совершило вынужденную посадку в одесском аэропорту. Изначально Зеленский должен был стоять рядом с румынским коллегой, однако последнему помешал вылететь из Бухареста туман, сообщает Sputnik. Из-за опоздания президента Украины парад пришлось отложить на час.
В 2013 году Конституционный суд, ссылаясь на текст Декларации о независимости Молдовы, принял постановление, в соответствии с которым государственным языком признан молдавский, "функционирующий на основе латинской графики". Позднее инстанция внесла противоположную по смыслу поправку. Весной Санду заявила, что парламенту необходимо внести изменения в основной закон для переименования государственного языка на румынский. Президент указала на следующую правовую коллизию: в конституции государственным статусом наделен молдавский, хотя по последнему решению КС он, с ее слов, является румынским.
На днях Академия наук Молдовы потребовала изменить название языка в основном законе на "румынский", заявив, что такое решение поспособствует евроинтеграции.

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