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Санду объяснила желание вывести российские войска из Приднестровья: "Ничего нового нет"

27 ноября 2020, 20:35  •  110 • В мире
Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что продолжит добиваться вывода российских войск из Приднестровья. По её словам, позиция республики по этому вопросу не менялась. "Здесь ничего нового нет", - подчеркнула она.
Избранная новым президентом Молдавии Майя Санду намерена по-прежнему добиваться вывода войск России из Приднестровья. Она заявила, что все предыдущие правительства республики придерживались той же позиции.
По её словам, в её устремлении также нет ничего нового. И она намерена добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья.
"Здесь ничего нового нет, все наши правительства имели такую точку зрения", - указала Санду.
Избранный президент Молдавии добавил, что властям республики "важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова".
Напомним, что сейчас в Приднестровье расквартирована ОГРВ численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тысяч тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран.

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