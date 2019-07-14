Санду обвинила Приднестровье в молдавской коррупции и контрабанде

И пожаловалась на то, что чиновников и госслужащих Молдовы не пускают на левый берег

Делегация наблюдателей и посредников по урегулированию приднестровского конфликта 13 июля провела переговоры с премьер-министром Молдовы Майей Санду.

Напомним, делегация прибыла в регион 12 июля, и её участники встретились с президентом Молдовы Игорем Додоном и вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой, а затем, в Тирасполе, – с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским и главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым.

На встрече с делегацией Майя Санду попросила повлиять на Тирасполь, чтобы приднестровская сторона отменила ограничения на въезд на свою территорию для граждан Молдовы.

«Все эти годы Кишинёв был открыт для Тирасполя: последний был принят как часть в переговорный процесс, жителям левого берега Днестра было обеспечено свободное передвижение, в том числе при пересечении государственной границы, люди пользовались целым рядом проектов, а Приднестровский регион пользуется теми же зонами свободной торговли, что и правобережье. Однако мы не приблизились к политическому решению. Более того, некоторые граждане Молдовы, в том числе чиновники и госслужащие, не имеют права свободно передвигаться по левому берегу», – заявила Санду. То есть, речь идёт не о запрете пересекать границу с Приднестровьем для всех граждан Молдовы, а лишь для некоторых чиновников и госслужащих.

Также премьер-министр особо отметила, что формат приднестровского урегулирования «5+2» должен стать основой по борьбе с коррупцией и контрабандой во всём регионе. «Борьба с коррупцией и контрабандой в Приднестровском регионе должна стать приоритетом. Мы обеспечим, чтобы как государственные учреждения, так и правительственные представители больше не участвовали в коррупционных и контрабандных схемах с Тирасполем, как это происходило в прошлом. До тех пор, пока Приднестровский регион будет основным источником незаконного обогащения для определённых людей, реального прогресса в поиске политического решения не будет», – подвела итог своего выступления Санду, тем самым обвинив Приднестровье в источнике молдавской коррупции. И в заключение она настоятельно попросила продлить Миссию ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM).

По итогам двухдневного визита участники делегации посредников и наблюдателей выступили с совместным заявлением, в котором призвали и Кишинёв, и Тирасполь «продолжать активные переговоры на всех уровнях и во всех форматах».

Также было заявлено, что первая встреча главных переговорщиков сторон (первая – после смены власти в Молдове) должна состояться в течение ближайших двух недель. Встреча в формате «5+2» пройдёт в Братиславе не позднее октября текущего года. А перед встречей в Братиславе должно состояться выездное совещание в Баварии, организатором которого выступит Миссия ОБСЕ в Республике Молдова.

О таких «мелочах», как блокада молдавской стороной лекарств и прессы для жителей Приднестровья, высокие гости не вспомнили.