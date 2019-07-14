Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гигантский морской скат "попросил" сноркелистов вытащить у него крючки...
"Ваше сиятельство": В Чернобыле нашли смертельно опасный грузовичок
В Киеве запустят экскурсию по мотивам сериала «Чернобыль»
Huawei начнет увольнение сотен своих сотрудников в США – WSJ
Главная / Украина

Санду обвинила Приднестровье в молдавской коррупции и контрабанде

14 июля 2019, 20:09  •  104 • Украина
И пожаловалась на то, что чиновников и госслужащих Молдовы не пускают на левый берег
Делегация наблюдателей и посредников по урегулированию приднестровского конфликта 13 июля провела переговоры с премьер-министром Молдовы Майей Санду.
Напомним, делегация прибыла в регион 12 июля, и её участники встретились с президентом Молдовы Игорем Додоном и вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой, а затем, в Тирасполе, – с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским и главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым.
На встрече с делегацией Майя Санду попросила повлиять на Тирасполь, чтобы приднестровская сторона отменила ограничения на въезд на свою территорию для граждан Молдовы.
«Все эти годы Кишинёв был открыт для Тирасполя: последний был принят как часть в переговорный процесс, жителям левого берега Днестра было обеспечено свободное передвижение, в том числе при пересечении государственной границы, люди пользовались целым рядом проектов, а Приднестровский регион пользуется теми же зонами свободной торговли, что и правобережье. Однако мы не приблизились к политическому решению. Более того, некоторые граждане Молдовы, в том числе чиновники и госслужащие, не имеют права свободно передвигаться по левому берегу», – заявила Санду. То есть, речь идёт не о запрете пересекать границу с Приднестровьем для всех граждан Молдовы, а лишь для некоторых чиновников и госслужащих.
Также премьер-министр особо отметила, что формат приднестровского урегулирования «5+2» должен стать основой по борьбе с коррупцией и контрабандой во всём регионе. «Борьба с коррупцией и контрабандой в Приднестровском регионе должна стать приоритетом. Мы обеспечим, чтобы как государственные учреждения, так и правительственные представители больше не участвовали в коррупционных и контрабандных схемах с Тирасполем, как это происходило в прошлом. До тех пор, пока Приднестровский регион будет основным источником незаконного обогащения для определённых людей, реального прогресса в поиске политического решения не будет», – подвела итог своего выступления Санду, тем самым обвинив Приднестровье в источнике молдавской коррупции. И в заключение она настоятельно попросила продлить Миссию ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM).
По итогам двухдневного визита участники делегации посредников и наблюдателей выступили с совместным заявлением, в котором призвали и Кишинёв, и Тирасполь «продолжать активные переговоры на всех уровнях и во всех форматах».
Также было заявлено, что первая встреча главных переговорщиков сторон (первая – после смены власти в Молдове) должна состояться в течение ближайших двух недель. Встреча в формате «5+2» пройдёт в Братиславе не позднее октября текущего года. А перед встречей в Братиславе должно состояться выездное совещание в Баварии, организатором которого выступит Миссия ОБСЕ в Республике Молдова.
О таких «мелочах», как блокада молдавской стороной лекарств и прессы для жителей Приднестровья, высокие гости не вспомнили.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
14 июля 2019, 03:39
«Предвыборные обстоятельства»: продолжит ли Зеленский курс на построение диалога с Россией
14 июля 2019, 16:39
В Киеве запустят экскурсию по мотивам сериала «Чернобыль»
14 июля 2019, 13:24
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
13 июля 2019, 21:24
Скандал: в Кишинёве возмущены критикой, в Тирасполе считают её справедливой
13 июля 2019, 21:24
Фраттини надеется на переговорный процесс по Приднестровью в октябре
14 июля 2019, 19:54
На Украине разбился вертолёт Ми-2
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2019, 11:24
Под защитой «Пальмы»: на что способен российский морской комплекс ПВО нового поколения
09 июля 2019, 00:24
"В течение суток подорвём здание": Властям Украины пригрозили страшными последствиями из-за учений НАТО
12 июля 2019, 14:09
Песков рассказал, с чего Путин начал первый телефонный разговор с Зеленским
11 июля 2019, 07:39
"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного митинга под крики "ганьба"
10 июля 2019, 02:24
"Грузии была уготована участь Украины": Эксперт рассказал, как Путин спас грузинский народ
10 июля 2019, 05:39
Совпадение? Американские соцсети рухнули за три дня до появления "Адмирала Горшкова" в Кабо-Верде
10 июля 2019, 05:39
"Спасите лари": Грузинская экономика затрещала по швам – эксперты списывают на "русский фактор
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.