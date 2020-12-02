Санду наступает на те же грабли, что и власти Украины: Политолог о новом президенте Молдавии

Новый президент Молдавии Майя Санду заявила, что долг страны перед "Газпромом" не является честным и Кишинёв не станет платить за голубое топливо, которое использовали жители неподконтрольного ему Приднестровья. По мнению политолога Юрия Самонкина, новая руководительница Молдавии наступает на те же грабли, что и власти Украины.

Речь идёт о попытке разделить народ на своих и чужих. Своими заявлениями Санду показала, что не считает Приднестровье частью единой Молдавии. Политолог указывает, что это большая ошибка. На Украине подобная политика привела к гражданской войне в Донбассе.

Все проблемы Киева начались с того, что украинские лидеры пытались усидеть на двух стульях, и сегодня такой же политики, к сожалению, придерживается избранный президент Молдавии, - приводит Nation News слова эксперта.

Политолог добавляет, что правление Игоря Додона дало возможность Молдавии оценивать выгоды от кооперации с Россией. На аналогичное поведение со стороны ЕС и НАТО Кишинёв может даже не рассчитывать. Потому что они рассматривают Молдавию исключительно в качестве некой нестабильной зоны для давления на Россию, подчеркнул Юрий Самонкин.