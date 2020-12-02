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Санду наступает на те же грабли, что и власти Украины: Политолог о новом президенте Молдавии

02 декабря 2020, 10:35  •  89 • Политика
Новый президент Молдавии Майя Санду не признала долг за газ перед Россией. По словам политолога Юрия Самонкина, этот политик наступает на те же грабли, что и власти Украины. "На Украине подобная политика привела к гражданской войне в Донбассе", - напомнил эксперт.
Новый президент Молдавии Майя Санду заявила, что долг страны перед "Газпромом" не является честным и Кишинёв не станет платить за голубое топливо, которое использовали жители неподконтрольного ему Приднестровья. По мнению политолога Юрия Самонкина, новая руководительница Молдавии наступает на те же грабли, что и власти Украины.
Речь идёт о попытке разделить народ на своих и чужих. Своими заявлениями Санду показала, что не считает Приднестровье частью единой Молдавии. Политолог указывает, что это большая ошибка. На Украине подобная политика привела к гражданской войне в Донбассе.
Все проблемы Киева начались с того, что украинские лидеры пытались усидеть на двух стульях, и сегодня такой же политики, к сожалению, придерживается избранный президент Молдавии, - приводит Nation News слова эксперта.
Политолог добавляет, что правление Игоря Додона дало возможность Молдавии оценивать выгоды от кооперации с Россией. На аналогичное поведение со стороны ЕС и НАТО Кишинёв может даже не рассчитывать. Потому что они рассматривают Молдавию исключительно в качестве некой нестабильной зоны для давления на Россию, подчеркнул Юрий Самонкин.

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