Санду начала свой майдан даже после победы, люди ответили: "В Молдову пришла новая беда"

В центре Кишинёва 6 декабря проходит митинг, который организовала избранный президент Молдавии Майя Санду. Она добивается досрочных парламентских выборов.

По мнению Санду, действующее правительство страны не справилось с экономическим кризисом и пандемией, поэтому его необходимо целиком отправить в отставку. Политика поддержали оппозиционные движения.

Молдавский майдан активно комментируют пользователи в Сети.

"В Молдову пришла новая беда!" - пишет Андрей Коршунов.

"То есть ей чужая коалиция не нравится, если она больше её собственной? Прикольный подход", - добавил Сергей Титов.

"Эта та, которая борется с Плахотнюком, но при этом бастует вместе с его родственником Андрианом Канду?.. Уже нету никакого ковида для Санду, её кормушка интересует, а здоровье людей не так важно", - иронизирует Сергей.

Фото: Yandex.ru/news

Ранее в интервью РИА ФАН экс-глава МИД Приднестровья Валерий Лицкай предупредил, что у Тирасполя есть около года на то, чтобы разобраться с проектом своего госстатуса. Санду требует вывести российских миротворцев из зоны конфликта, а также выступает за развитие отношений с ЕС.

Не исключено, что усилится и антироссийская истерия. Поэтому эксперт прогнозирует, что уже осенью 2021 года начнётся большое политическое наступление на Приднестровье, которое зажато между Молдавией и Украиной.

"Значит, будет всестороннее блокадное экономическое наступление. Задача - задушить экономически. Это уже понятно, это было и ещё раз будет. Первый сюжет, который предпримет новый президент Молдавии, ясен", - добавил Лицкай.

Как добавил военный эксперт Константин Сивков, российская сторона не должна игнорировать военные учения с участием американских военных, которые были организованы в Румынии. В НАТО готовятся к созданию группировок, способных вести крупномасштабные наступательные действия.

"Главное - это отработка практических действий в короткое время по переброске крупных соединений войск контингента США, развёртывание их у наших границ и ведение крупномасштабных боевых действий с применением оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутными войсками", - поведал Сивков телеканалу "360".