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Санду начала свой майдан даже после победы, люди ответили: "В Молдову пришла новая беда"

06 декабря 2020, 23:40  •  65 • Политика
В Сети активно комментируют молдавский майдан, организованный после своей победы на выборах Майей Санду. "В Молдову пришла новая беда", - пишут люди.
В центре Кишинёва 6 декабря проходит митинг, который организовала избранный президент Молдавии Майя Санду. Она добивается досрочных парламентских выборов.
По мнению Санду, действующее правительство страны не справилось с экономическим кризисом и пандемией, поэтому его необходимо целиком отправить в отставку. Политика поддержали оппозиционные движения.
Молдавский майдан активно комментируют пользователи в Сети.
"В Молдову пришла новая беда!" - пишет Андрей Коршунов.
"То есть ей чужая коалиция не нравится, если она больше её собственной? Прикольный подход", - добавил Сергей Титов.
"Эта та, которая борется с Плахотнюком, но при этом бастует вместе с его родственником Андрианом Канду?.. Уже нету никакого ковида для Санду, её кормушка интересует, а здоровье людей не так важно", - иронизирует Сергей.
Фото: Yandex.ru/news
Ранее в интервью РИА ФАН экс-глава МИД Приднестровья Валерий Лицкай предупредил, что у Тирасполя есть около года на то, чтобы разобраться с проектом своего госстатуса. Санду требует вывести российских миротворцев из зоны конфликта, а также выступает за развитие отношений с ЕС.
Не исключено, что усилится и антироссийская истерия. Поэтому эксперт прогнозирует, что уже осенью 2021 года начнётся большое политическое наступление на Приднестровье, которое зажато между Молдавией и Украиной.
"Значит, будет всестороннее блокадное экономическое наступление. Задача - задушить экономически. Это уже понятно, это было и ещё раз будет. Первый сюжет, который предпримет новый президент Молдавии, ясен", - добавил Лицкай.
Как добавил военный эксперт Константин Сивков, российская сторона не должна игнорировать военные учения с участием американских военных, которые были организованы в Румынии. В НАТО готовятся к созданию группировок, способных вести крупномасштабные наступательные действия.
"Главное - это отработка практических действий в короткое время по переброске крупных соединений войск контингента США, развёртывание их у наших границ и ведение крупномасштабных боевых действий с применением оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутными войсками", - поведал Сивков телеканалу "360".

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