Санду маневрирует: Эксперты объяснили, зачем Молдавии понадобилась вакцина "Спутник V"

Эксперты объяснили, зачем Молдавии понадобилась вакцина "Спутник V", указав на внутриполитические манёвры президента страны Майи Санду.

Президент Молдавии Майя Санду попросила Россию помочь в борьбе с COVID-19, организовав поставки вакцины "Спутник V". Как рассказал в интервью polit.info заведующий сектором этнополитических конфликтов в Институте Европы РАН Павел Кандель, молдавское население оказалась в отчаянном положении.

Недавно был установлен очередной антирекорд по количеству заражений в день - более 2,27 тысячи. Как добавила профессор РАНхиГС Наталья Харитонова, пандемия также стала инструментом Кишинёва для достижения определённых целей во внутренней политике.

Когда Санду пыталась вывести на улицу людей в свою поддержку, сторонники экс-президента Игоря Додона обвиняли её в нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений. Поэтому Санду пытается маневрировать, наступая на горло "собственной песне" и контактируя с Москвой.

Чтобы привить 70% населения Молдавии, необходимо 4,8 миллиона доз вакцины.

"Ранее Молдова натурально блокировала открытие пунктов тестирования на коронавирус в Приднестровье. Только с помощью России и ВОЗ удалось это организовать", - добавила эксперт.

Ранее депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который запугивает Европу "вакцинной войной" с Россией и Китаем.

"Подобные заявления, которые позволяет себе Макрон, это как-то не по-французски", - пояснил он в интервью РИА ФАН.