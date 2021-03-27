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Санду маневрирует: Эксперты объяснили, зачем Молдавии понадобилась вакцина "Спутник V"

27 марта 2021, 09:35  •  47 • Политика
Эксперты объяснили, зачем Молдавии понадобилась вакцина "Спутник V", указав на внутриполитические манёвры президента страны Майи Санду.
Президент Молдавии Майя Санду попросила Россию помочь в борьбе с COVID-19, организовав поставки вакцины "Спутник V". Как рассказал в интервью polit.info заведующий сектором этнополитических конфликтов в Институте Европы РАН Павел Кандель, молдавское население оказалась в отчаянном положении.
Недавно был установлен очередной антирекорд по количеству заражений в день - более 2,27 тысячи. Как добавила профессор РАНхиГС Наталья Харитонова, пандемия также стала инструментом Кишинёва для достижения определённых целей во внутренней политике.
Когда Санду пыталась вывести на улицу людей в свою поддержку, сторонники экс-президента Игоря Додона обвиняли её в нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений. Поэтому Санду пытается маневрировать, наступая на горло "собственной песне" и контактируя с Москвой.
Чтобы привить 70% населения Молдавии, необходимо 4,8 миллиона доз вакцины.
"Ранее Молдова натурально блокировала открытие пунктов тестирования на коронавирус в Приднестровье. Только с помощью России и ВОЗ удалось это организовать", - добавила эксперт.
Ранее депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который запугивает Европу "вакцинной войной" с Россией и Китаем.
"Подобные заявления, которые позволяет себе Макрон, это как-то не по-французски", - пояснил он в интервью РИА ФАН.

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