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Санду лишили части президентских полномочий

03 декабря 2020, 19:35  •  186 • Политика
Майя Санду. Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Избранный глава государства обвинила Додона в узурпации власти
Парламент Молдавии урезал полномочия президента страны, переведя Службу информации и безопасности в свое подчинение. Об этом сообщил вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча.
Соответствующий законопроект принят в окончательном чтении. Данное решение поддержал 51 депутат из 101.
Предложение по сокращению полномочий президента внесла Партия социалистов, которая выступает на стороне действующего лидера нации Игоря Додона.
Избранный глава государства, но пока не вступившая в должность Майя Санду уже назвала этот шаг попыткой Додона узурпировать власть.
Как пишет РИА "Новости", теперь президент не имеет права назначать кандидата на пост директора вышеозначенной службы и не будет принимать у него присягу. Руководство ведомства и членов его коллегии будут назначать депутаты.
Добавим, СИБ – это главная разведслужба Молдавии. Ведомство в разные годы уже переходило "из рук в руки" – то к парламенту, то к президенту. И вот снова вернулось к депутатам.
Бразды правления Санду должна принять от Додона 24 декабря, когда пройдет ее инаугурация. Пока еще не приняв власть она уже успела возбудить Москву своими бесконечными заявлениями о планах по выводу российских миротворцев из Приднестровья.

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