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Санду лишили части полномочий президента Молдавии: Спецслужбы больше ей не подчиняются
03 декабря 2020, 21:25 • 114 • Политика
Парламент Молдавии одобрил вывод спецслужбы из подчинения президенту. "Проект закона одобрен 51 голосами в первом и втором, финальном, чтении", - объявил вице-спикер парламента.
Нового президента Молдавии Майю Санду лишили части полномочий главы государства. Служба информации и безопасности Молдавии будет переведена из подчинения президента страны в парламентское, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Санду была избрана президентом Молдавии на выборах, которые прошли в ноябре этого года. После своей победы госпожа президент отметилась сразу несколькими радикальными высказываниями. В частности, она потребовала вывести миротворцев России из Приднестровья, а также отказалась признать долг за газ перед "Газпромом".
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