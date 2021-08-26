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Санду дала отповедь Захаровой в связи с участием иностранцев в "Крымской платформе"

26 августа 2021, 21:25  •  235 • Политика
Майя Санду. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Кишинев выступил в поддержку Киева в его потугах "вернуть" Незалежную в границы до Майдана 2014 года
Президент Молдавии Майя Санду объяснила свое участие в киевском шабаше под названием "Крымская платформа" интересами ее государства. Об этом она заявила во время совместного брифинга с польским лидером Анджеем Дудой, который прибыл в Кишинев на празднование 30-летия независимости Республики.
Санду вспомнила заявление МИД РФ о том, что участие представителей иностранных государств в мероприятии Незалежной, направленном на "возвращение" постмайданными руководителями полуострова, Москва будет рассматривать как посягательство на территориальную цельность Российской Федерации.
Глава государства объяснила, что "внешнюю политику диктуют интересы граждан Республики Молдова". Кроме того она подчеркнула, что солидарна с Украиной в вопросах защиты территориальной целостности страны и других национальных интересов, передает "Лента.ру".
Напомним, киевский форум с участием 46 зарубежных делегаций прошел 23 августа. Они приняли некую декларацию, которая, по мнению киевского режима, должна помочь ему "вернуть" Крым.
Представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии по поводу украинского саммита заявила, что Москва вынуждена рассматривать участие отдельных стран и международных организаций в "Крымской платформе" в качестве посягательства на свою территориальную целостность.

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