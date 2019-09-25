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Санду – Додону: никаких заявлений с трибуны ООН, которые могут не понравиться ACUM

25 сентября 2019, 03:39  •  58 • Украина
Премьер-министр отчиталась за 100 дней
24 сентября премьер-министр Молдавии Майя Санду и министры выступили на пресс-конференции, подводя итоги первых ста дней нахождения у власти.
Премьер уверена, что правительству «удалось вывести Молдову из шторма», хотя это было и непросто.
«Нам бы хотелось получить в управление яхту с четырьмя моторами в идеальном техническом состоянии, с полным топливным баком, чтобы незамедлительно отправиться навстречу светлому будущему. Однако нам пришлось посреди шторма чинить штурвал, латать паруса, чтобы не перевернуться и избежать затопления корабля. Потом пришлось избавляться от крыс, проделывавших в трюме дыры, через которые проникала вода. Следующим шагом стал поиск честных моряков, с которыми можно управлять судном, даже если некоторые из членов команды никогда ранее не выходили в море. Иногда допускались ошибки, однако команда работала днём и ночью, чтобы обеспечить движение судна в надёжную гавань», – так красиво рассказала Санду о проблемах, с которыми пришлось столкнуться её правительству.
Красивый рассказ, однако, он не содержит конкретики.
Самым большим достижением премьер считает отстранение от власти председателя Демократической партии Влада Плахотнюка и лидера партии «Шор» Илана Шора.
Сегодня, по уверениям Санду, государство «перестало быть инструментом давления на тех, кто критикует власть».
И хотя «система сопротивляется изменениям и старается найти других хозяев для того, чтобы избежать преобразований», премьер-министр пообещала, что реформы будут продолжаться.
По её словам после того, как в стране нормализовалась обстановка, улучшились и отношения с внешними партнёрами, «удалось разблокировать внешнее финансирование, приостановленное год назад Европой», что положительно скажется на экономике страны.
«Всего в виде грантов нам удалось разблокировать 1,4 млрд леев, а в виде кредитов – 2 млрд леев. Эти деньги пойдут на покрытие бюджетной дыры в 4,5 млрд леев, которую мы унаследовали от правительства ДПМ», – сообщила она.
По мнению премьера, Молдова может быть примером для других стран, которые сталкиваются с нарушениями прав человека и с диктатурой.
Кроме того, за эти сто дней удалось раскрыть множество коррупционных схем на государственных предприятиях.
«Некоторые громкие дела уже направлены в суд, а другие находятся в прокуратуре. Мы остановили мошенническую приватизацию и сомнительные государственные закупки, уволили сотни госслужащих, которые допускали злоупотребления. Однако остаются ещё сотни предприятий и государственных институтов, поэтому процесс очистки продолжится», – пообещала Санду.
Выступил на пресс-конференции и министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, который также рассказал, что вместо развития экономики пришлось заняться ликвидацией коррупционных схем.
«Сто дней – очень малый срок, чтобы добиться серьёзных результатов при наличии неэффективной системы, строившейся годами. Знаю, что терпение граждан не безгранично, но наше желание построить процветающую Молдову – всеобъемлюще. Поэтому намерен и дальше сконцентрировать усилия на развитии экономики, основанной не на переводах из-за рубежа и налоговых сборах, а на внутреннем производстве, возвращении специалистов и прямых инвестициях», – пообещал Брынзан.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску уверяет, что его ведомству удалось за эти сто дней решить шесть задач – обеспечить внешнюю поддержку Молдове (для этого он ездил в Париж, Вашингтон, Берлин, Бухарест, Брюссель и в Москву), разблокировать финансовую помощь ЕС, восстановить политический диалог Молдовы с ЕС, укрепить отношения с Румынией и расширить консульские услуги за рубежом.
«И если сто дней – достаточно небольшой срок, так или иначе, я сделал всё возможное, чтобы добиться конкретных результатов для граждан», – уверен Попеску.
На пресс-конференции Майя Санду рассказала, почему на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке полетел президент Игорь Додон, а не она – глава правительства.
По её словам, у неё слишком много дел, она очень занята и не смогла найти «окно» в своём плотном графике для посещения этого «мероприятия».
«Его попросили туда поехать. Правительство – очень занятое учреждение. Я предпочла поехать в Вашингтон, чтобы обсудить конкретные проекты с нашими тамошними партнёрами там, и, очевидно, – в Брюссель, чтобы снова обсудить конкретные проекты», – объяснила свою занятость Санду.
Впрочем, она предупредила Додона – никаких заявлений с трибуны ООН, которые могут не понравиться блоку ACUM.
«Если президент Додон выступит с заявлениями, не отражающими позицию правительства и особенно позицию блока ACUM, мы откажемся от этих заявлений, в том числе и в том, что касается вывода армии и боеприпасов из приднестровского региона. Мы всегда говорили очень прямо и настаиваем, в том числе на встречах с представителями Российской Федерации, о том, что армия и боеприпасы должны быть отозваны», – подвела итог Майя Санду.
Сказанное Санду вряд ли можно назвать соответствующим оптимизму Додона.
Кристину СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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