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Санаторий Belorus подаёт в суд на главу МИД Литвы

09 февраля 2021, 01:50  •  113 • В мире
Коллектив санатория, попавшего под европейские санкции, намерен отстаивать свои права в суде
Коллектив санатория Belorus, расположенного на территории литовского города Друскининкай и попавшего под европейские санкции, вследствие чего банковские счета санатория оказались заблокированы, подаёт в суд на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Причиной послужило публичное заявление министра о том, что работники санатория «приносят доход этим преступникам – ближайшим подручным Александра Лукашенко».
«Готовится обращение в суд с просьбой вызвать в качестве ответчика главу МИД. Коллектив требует, чтобы он публично извинился перед работниками лечебно-оздоровительного учреждения и отозвал свои высказывания. Люди считают, что были оскорблены официальным должностным лицом, так как работают в зарегистрированном Литвой публичном учреждении, предоставляя оздоровительные услуги нуждающимся в них белорусским детям»,
– пояснил журналистам адвокат Андрюс Криштапавичюс, представляющий интересы санатория.
Коллектив санатория решил бороться и с банком – литовским отделением шведского банка Swedbank, – заблокировавшим счета санатория, в результате чего коллектив остался без зарплаты. Иск с требованием разблокировать счета уже направлен в Вильнюсский городской суд.
«У нас просто не было другого выхода, кроме как разбирательство через суд, ведь всё, что можно было предпринять на досудебном этапе, мы сделали. Разумеется, мы надеемся на победу. Мы со своей стороны не нарушали никаких законов, добросовестно и ответственно работали и работаем, поэтому имеем право как на свои рабочие места, так и на получение заработной платы»,
– считает главврач санатория Илья Епифанов.
По его словам, сотрудники санатория настроены очень решительно, они не раз выходили на митинги. К тому же их поддерживают не только жители и местные власти города Друскининкай (санаторий является одним из самых крупных налогоплательщиков в городе), но и по всей Литве, справедливо считая, что европейские санкции не должны наносить удар по гражданам Литвы.
Однако в Министерстве социальной защиты и труда Литвы посоветовали сотрудникам санатория Belorus искать себе новую работу, к тому же из 390 пострадавших работников санатория сто человек являются пенсионерами, а значит, получают пенсию и жаловаться не могут, уверена министр соцзащиты и труда Моника Навицкене. Остальные же должны обратиться в Службу занятости, где им будут два месяца выплачивать пособие и искать работу.
Однако министр не рассказала журналистам о самой главной проблеме: в Друскининкае работы давно уже нет. И санаторий Belorus – одно из немногих крупных и стабильно работающих предприятий в этом городе.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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