«Самый высокий уровень поддержки в истории страны»: в России подвели официальные итоги президентских выборов

Со значительным отрывом от конкурентов на президентских выборах в России победил Владимир Путин. За него свой голос отдали 76,69% избирателей. ЦИК признал прошедшие выборы прозрачными и конкурентными. Глава государства ещё раз обратился к нации со словами благодарности за необычайно высокую явку, которая в этом году составила более 67,5%. Путин отметил, что столь серьёзная поддержка населения возлагает на него «колоссальную ответственность» и требует «настоящего прорыва» в решении существующих в обществе проблем. Однако президент подчеркнул, что обещать моментальные кардинальные перемены было бы «абсолютно безответственно».

Центризбирком России подвёл окончательные итоги выборов президента России. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, он набрал 76,69% голосов. Это означает, что за него проголосовало 56,43 млн человек.

В первую тройку лидеров вошли также кандидат от КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. За кандидата от коммунистической партии россияне отдали 11,77% голосов (8,66 млн человек), за представителя либерально-демократических сил — 5,65% (4,15 млн человек). Кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак стала четвертой с 1,68% голосов (1,24 млн человек).

Явка избирателей на выборах составила 67,54%, на 2% выше, чем во время выборов 2012 года. Это означает, что в этот раз на участки для голосования пришли 73,63 млн человек.

РИА Новости

Центризбирком признал выборы «действительными и состоявшимися». Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы президента России 18 марта прошли «свободно, конкурентно и прозрачно». По её словам, работа всей избирательной комиссии была направлена на достижение этой цели. Памфилова также пояснила, что Центризбирком намерен пригласить всех кандидатов в президенты, представителей выдвигавших их партий, экспертов и политологов для обсуждения корректировки избирательного законодательства. Что конкретно будет обсуждаться, она не уточнила.

Дата инаугурации президента будет объявлена позже. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать об этом. Согласно закону, избранный президент вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность предыдущего главы государства. В 2012 году инаугурация Путина состоялась 7 мая.

Обращение Путина

После официального подведения итогов выборов Владимир Путин обратился к россиянам. Он поблагодарил граждан за высокую явку и беспрецедентную поддержку.

По его словам, такая мощная гражданская активность и консолидация очень важны. «За действующего главу государства проголосовали свыше 56 млн граждан, более 76% избирателей. Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны», — заявил он.

Владимир Путин во время обращения к гражданам России после обнародования Центральной избирательной комиссией официальных итогов голосования на выборах президента РФ

РИА Новости

Путин также напомнил, что уже поблагодарил граждан за поддержку сразу после выборов 18 марта, но, учитывая высокий процент проголосовавших за него, этих слов благодарности недостаточно. По словам президента РФ, он почувствовал внутреннюю потребность ещё раз обратиться к нации. «Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся», — подчеркнул он.

Высокое доверие граждан, по словам Путина, возлагает на него колоссальную ответственность и требует «настоящего прорыва» в решении существующих проблем в обществе. При этом он призвал граждан к терпению, так как улучшения не придут в одночасье, а станут результатом долгой, тщательной работы.

«Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать всё это немедленно, прямо сейчас, всё изменить в одночасье. Это было бы лишь красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный сиюминутный эффект. А нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный результат и сегодня, и в перспективе», — заявил президент.

Владимир Путин обратился также и к своим политическим оппонентам, призвал их к здоровой дискуссии и предостерёг от «безответственного популизма». Глава государства подчеркнул, что он будет работать и на благо тех, кто сделал свой выбор в пользу других кандидатов.

«С уважением отношусь к вашей позиции, к вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все — патриоты своей страны. И у нас одна общая забота — судьба России, её процветание», — заключил он.

Мнение россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос граждан России по итогам президентских выборов. Выяснилось, что в этом году уровень доверия к результатам плебисцита достиг исторического максимума.

Около 87% граждан РФ удовлетворены прошедшими выборами. Отмечается, что 60% респондентов не известны случаи нарушений в ходе голосования.

В этом году уровень доверия к итогам президентских выборов среди россиян достиг исторического максимума. Официальные результаты голосования отличаются от прогнозов ВЦИОМ в пределах 2-3%.



Подробнее: https://t.co/KiFRCMTQbqpic.twitter.com/7xJ1EOCC1E — ВЦИОМ (@WCIOM) March 23, 2018

«28% допускают, что были какие-то «подтасовки на местах», но не считают, что они оказали влияние на общий итог», — сообщает ВЦИОМ.

Только 7% респондентов не доверяют итогам выборов, среди них доля сторонников ЛДПР составляет 16%, КПРФ — 18%.

«Лишь 2% респондентов сообщили, что сталкивались с нарушениями лично, 3% — со слов родных и знакомых», — сообщается в опросе.

Опрос прошёл 19-20 марта. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.