«Самый важный участок»: «Газпром» оценил согласие Германии на прокладку «Северного потока — 2» в водах страны

Компания Nord Stream 2 получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии. Об этом говорится на сайте оператора проекта. Как заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, решение ФРГ позволяет приступить к строительству самого важного участка газопровода. В МИД России отметили, что прокладка газопровода позволит укрепить энергобезопасность Евросоюза. О решении властей ФРГ — в материале RT.

Германия выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Об этом сообщили в компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта.

«Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы будут вестись в территориальных водах Германии и на сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

В компании подчеркнули, что процедуры получения разрешений в других четырёх странах вдоль маршрута газопровода: в России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику.

Менеджер Nord Stream 2 Йенс Ланге назвал полученное разрешение результатом масштабного планирования и общественных обсуждений.

«Nord Stream 2 осознаёт свою ответственность за сохранение этой чувствительной экосистемы и учитывает все особенности на стадии планирования. Кроме того, мы принимаем во внимание интересы всех затрагиваемых сторон, таких как судоходство и туризм», — приводятся слова Ланге на сайте компании.

Reuters

Разрешение Германии позволяет начать строительство «Северного потока — 2» на самом важном его участке. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии и берегового приёмного терминала в Грайфсвальде», — цитирует Миллера РИА Новости.

Между тем глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что у Киева осталось мало времени для принятия мер по противодействию «Северному потоку — 2».

«Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он ещё не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало», — написал он на своей странице в Facebook.

Позиция Польши

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «Северный поток — 2» инструментом политического давления и призвал власти США распространить санкции на строительство газопровода.

«Мы хотим, чтобы строительство газопровода «Северный поток — 2» охватывалось режимом санкций закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идёт в том числе о санкциях против России», — сказал он.

Матеуш Моравецкий

globallookpress.com

© Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com

После встречи с Моравецким госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что проект российского газопровода подрывает стабильность и безопасность Европы.

«Мы видим, что этот проект подрывает европейскую стабильность и безопасность... Это очередной инструмент России, чтобы использовать энергию для политического влияния», — сказал американский дипломат, отметив, что США разделяют позицию Польши относительно этого газопровода.

Глава польского МИД Яцек Чапутович в свою очередь заявил, что «Северный поток — 2» усиливает «геополитическую напряжённость в регионе».

«Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы»

Тем временем в МИД РФ напомнили, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» не повлияет на энергобезопасность стран Евросоюза.

«Хотелось бы ещё раз напомнить польской стороне, что газопровод «Северный поток — 2» не подрывает энергетическую безопасность Европы, а как раз укрепляет её просто путём диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирования транзитных рисков, повышения надёжности газоснабжения конечных потребителей», — сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, реализация «Северного потока — 2» не направлена на лишение кого-либо — ни Польши, ни Украины — возможности осуществлять транзит на конкурентных условиях.

Дипломат отметила, что крайне негативное отношение Польши к строительству газопровода давно известно.

«Сейчас начали говорить об этом открыто. Вся аргументация польской стороны не выдерживает никакой критики», — считает Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в качестве альтернативы «Северному потоку — 2» Варшава пытается предложить ввоз американского сжиженного газа, что должно сделать США крупным поставщиком газа в Европу, а Польшу — европейским газовым хабом.

«Что касается распространения американской юрисдикции на данный проект, то многие европейские страны высказывали обеспокоенность в связи с попытками США применить приёмы недобросовестной конкуренции, к которым, как мы теперь видим, стараются примкнуть и в Варшаве», — заметила она.

Россия, как подчеркнула Захарова, последовательно выступает против намерений торпедировать «конструктивную инициативу в сфере энергетики», которая служит интересам европейских потребителей.

Трубопровод «Северный поток — 2» планируется ввести в строй в конце 2019 года. Он пройдёт по дну Балтийского моря от России до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток будет составлять 27,5 млрд кубометров в год. Капитальные затраты на строительство оцениваются примерно в €9 млрд. С привлечением проектного финансирования стоимость «Северного потока — 2» достигает почти €10 млрд.