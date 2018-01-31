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«Самый важный участок»: «Газпром» оценил согласие Германии на прокладку «Северного потока — 2» в водах страны
31 января 2018, 21:39 • 102 • В мире
Компания Nord Stream 2 получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии. Об этом говорится на сайте оператора проекта. Как заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, решение ФРГ позволяет приступить к строительству самого важного участка газопровода. В МИД России отметили, что прокладка газопровода позволит укрепить энергобезопасность Евросоюза. О решении властей ФРГ — в материале RT.
РИА Новости
Германия выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Об этом сообщили в компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта.
Отмечается, что работы будут вестись в территориальных водах Германии и на сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.
В компании подчеркнули, что процедуры получения разрешений в других четырёх странах вдоль маршрута газопровода: в России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику.
Менеджер Nord Stream 2 Йенс Ланге назвал полученное разрешение результатом масштабного планирования и общественных обсуждений.
«Nord Stream 2 осознаёт свою ответственность за сохранение этой чувствительной экосистемы и учитывает все особенности на стадии планирования. Кроме того, мы принимаем во внимание интересы всех затрагиваемых сторон, таких как судоходство и туризм», — приводятся слова Ланге на сайте компании.
Разрешение Германии позволяет начать строительство «Северного потока — 2» на самом важном его участке. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Между тем глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что у Киева осталось мало времени для принятия мер по противодействию «Северному потоку — 2».
«Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он ещё не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало», — написал он на своей странице в Facebook.
Позиция Польши
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «Северный поток — 2» инструментом политического давления и призвал власти США распространить санкции на строительство газопровода.
«Мы хотим, чтобы строительство газопровода «Северный поток — 2» охватывалось режимом санкций закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идёт в том числе о санкциях против России», — сказал он.
После встречи с Моравецким госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что проект российского газопровода подрывает стабильность и безопасность Европы.
«Мы видим, что этот проект подрывает европейскую стабильность и безопасность... Это очередной инструмент России, чтобы использовать энергию для политического влияния», — сказал американский дипломат, отметив, что США разделяют позицию Польши относительно этого газопровода.
Глава польского МИД Яцек Чапутович в свою очередь заявил, что «Северный поток — 2» усиливает «геополитическую напряжённость в регионе».
«Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы»
Тем временем в МИД РФ напомнили, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» не повлияет на энергобезопасность стран Евросоюза.
«Хотелось бы ещё раз напомнить польской стороне, что газопровод «Северный поток — 2» не подрывает энергетическую безопасность Европы, а как раз укрепляет её просто путём диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирования транзитных рисков, повышения надёжности газоснабжения конечных потребителей», — сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, реализация «Северного потока — 2» не направлена на лишение кого-либо — ни Польши, ни Украины — возможности осуществлять транзит на конкурентных условиях.
Дипломат отметила, что крайне негативное отношение Польши к строительству газопровода давно известно.
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в качестве альтернативы «Северному потоку — 2» Варшава пытается предложить ввоз американского сжиженного газа, что должно сделать США крупным поставщиком газа в Европу, а Польшу — европейским газовым хабом.
«Что касается распространения американской юрисдикции на данный проект, то многие европейские страны высказывали обеспокоенность в связи с попытками США применить приёмы недобросовестной конкуренции, к которым, как мы теперь видим, стараются примкнуть и в Варшаве», — заметила она.
Россия, как подчеркнула Захарова, последовательно выступает против намерений торпедировать «конструктивную инициативу в сфере энергетики», которая служит интересам европейских потребителей.
Трубопровод «Северный поток — 2» планируется ввести в строй в конце 2019 года. Он пройдёт по дну Балтийского моря от России до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток будет составлять 27,5 млрд кубометров в год. Капитальные затраты на строительство оцениваются примерно в €9 млрд. С привлечением проектного финансирования стоимость «Северного потока — 2» достигает почти €10 млрд.
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