Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зорькин пошел на новый срок
"Взаимное уважение и обоюдные усилия": У Британии с Китаем начались от...
Захарова: Патриарх Кирилл посетит Болгарию в годовщину ее освобождения
Блогер нашел гиперзвуковой самолет ВВС США в Гугл-картах
Главная / В мире

«Самый важный участок»: «Газпром» оценил согласие Германии на прокладку «Северного потока — 2» в водах страны

31 января 2018, 21:39  •  102 • В мире
Компания Nord Stream 2 получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии. Об этом говорится на сайте оператора проекта. Как заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, решение ФРГ позволяет приступить к строительству самого важного участка газопровода. В МИД России отметили, что прокладка газопровода позволит укрепить энергобезопасность Евросоюза. О решении властей ФРГ — в материале RT.
 
РИА Новости
 

Германия выдала разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах. Об этом сообщили в компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта.

«Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы будут вестись в территориальных водах Германии и на сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

В компании подчеркнули, что процедуры получения разрешений в других четырёх странах вдоль маршрута газопровода: в России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику.

Менеджер Nord Stream 2 Йенс Ланге назвал полученное разрешение результатом масштабного планирования и общественных обсуждений.

«Nord Stream 2 осознаёт свою ответственность за сохранение этой чувствительной экосистемы и учитывает все особенности на стадии планирования. Кроме того, мы принимаем во внимание интересы всех затрагиваемых сторон, таких как судоходство и туризм», — приводятся слова Ланге на сайте компании.

  • Reuters

Разрешение Германии позволяет начать строительство «Северного потока — 2» на самом важном его участке. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии и берегового приёмного терминала в Грайфсвальде», — цитирует Миллера РИА Новости.

Между тем глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что у Киева осталось мало времени для принятия мер по противодействию «Северному потоку — 2».

«Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он ещё не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало», — написал он на своей странице в Facebook.

Позиция Польши

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «Северный поток — 2» инструментом политического давления и призвал власти США распространить санкции на строительство газопровода. 

«Мы хотим, чтобы строительство газопровода «Северный поток — 2» охватывалось режимом санкций закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идёт в том числе о санкциях против России», — сказал он.

  • Матеуш Моравецкий
  • globallookpress.com
  • © Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com
Конгрессмен унюхал русский дух в послании Трампа парламенту

После встречи с Моравецким госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что проект российского газопровода подрывает стабильность и безопасность Европы.

«Мы видим, что этот проект подрывает европейскую стабильность и безопасность... Это очередной инструмент России, чтобы использовать энергию для политического влияния», — сказал американский дипломат, отметив, что США разделяют позицию Польши относительно этого газопровода.

Глава польского МИД Яцек Чапутович в свою очередь заявил, что «Северный поток — 2» усиливает «геополитическую напряжённость в регионе».

«Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы»

Тем временем в МИД РФ напомнили, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» не повлияет на энергобезопасность стран Евросоюза.

«Хотелось бы ещё раз напомнить польской стороне, что газопровод «Северный поток — 2» не подрывает энергетическую безопасность Европы, а как раз укрепляет её просто путём диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирования транзитных рисков, повышения надёжности газоснабжения конечных потребителей», — сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, реализация «Северного потока — 2» не направлена на лишение кого-либо — ни Польши, ни Украины — возможности осуществлять транзит на конкурентных условиях.

Дипломат отметила, что крайне негативное отношение Польши к строительству газопровода давно известно.

«Сейчас начали говорить об этом открыто. Вся аргументация польской стороны не выдерживает никакой критики», — считает Захарова.

Косатки научились имитировать слова "привет" и "пока"

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в качестве альтернативы «Северному потоку — 2» Варшава пытается предложить ввоз американского сжиженного газа, что должно сделать США крупным поставщиком газа в Европу, а Польшу — европейским газовым хабом.

«Что касается распространения американской юрисдикции на данный проект, то многие европейские страны высказывали обеспокоенность в связи с попытками США применить приёмы недобросовестной конкуренции, к которым, как мы теперь видим, стараются примкнуть и в Варшаве», — заметила она.

Россия, как подчеркнула Захарова, последовательно выступает против намерений торпедировать «конструктивную инициативу в сфере энергетики», которая служит интересам европейских потребителей. 

Трубопровод «Северный поток — 2» планируется ввести в строй в конце 2019 года. Он пройдёт по дну Балтийского моря от России до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток будет составлять 27,5 млрд кубометров в год. Капитальные затраты на строительство оцениваются примерно в €9 млрд. С привлечением проектного финансирования стоимость «Северного потока — 2» достигает почти €10 млрд. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

102
Источник
Похожие новости
31 января 2018, 15:24
Косатки научились имитировать слова "привет" и "пока"
31 января 2018, 12:09
В США вертолет врезался в жилой дом: Есть жертвы
31 января 2018, 21:54
"Карточный домик" ликвидировал Френка Андервуда

31 января 2018, 18:24
«Непрофессионально и легкомысленно»: США готовят санкции против России на основе «кремлёвского доклада» и разведданых
31 января 2018, 15:09
«Недобросовестная конкуренция»: США пытаются сорвать сделки по закупкам российского вооружения другими странами
30 января 2018, 22:54
«Будут ждать реакции»: почему Белый дом отложил принятие новых антироссийских санкций
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
31 января 2018, 08:54
"Вы какого хера рожаете детей?" - Глава Заволжска поговорил с девушкой сиротой (Русла...
31 января 2018, 15:24
Индия угрожает России, или О нелёгкой судьбе FGFA
31 января 2018, 02:24
Украина опубликовала в Сети видео с пуском поддельной крылатой ракеты
31 января 2018, 02:24
Экономист: "Кремлевский список" поставил крест на премьерских амбициях Кудр...
31 января 2018, 08:54
На Донбассе грядёт Африн-2. «Мясорубка» для ВСУ под фанфары «кремлёвского доклада» . ...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 января 2018, 06:09
Гудбай, Порошенко: Названа причина отказа Трампа встречаться с президентом Украины
30 января 2018, 00:24
Пентагон негодует: Российский истребитель отпугнул самолет-разведчик США над Черным морем
27 января 2018, 02:40
Встреча с Трaмпoм, польский прорыв и проч
29 января 2018, 17:54
Не визжите, храбрые американские парни. Не мешайте России сосредотачиваться
28 января 2018, 09:24
Киев нашёл на кого списать все неудачи Украины в Европе
25 января 2018, 03:24
МВФ получит своё: Лагард подвела итог встречи с Порошенко
25 января 2018, 16:24
На Украине началась новая война: ВСУ разбираются с "Правым сектором"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.