Самый страшный день: Прямая линия делит чиновников с народом

Граждане России задают президенту во время прямой линии разные вопросы: они касаются ситуации с ковидом, экономики, внутренней и внешней политики. Но есть особый блок вопросов: это живые рассказы о «точечных» проблемах на местах. Грязная вода, завышенные цены на коммунальные услуги, разрушающиеся школы, равнодушие чиновников – всего и не перечислишь. Огромное количество таких обращений говорит об одном: люди исчерпали все возможности для решения проблемы на местах – и вынуждены обращаться к главе государства как к последней инстанции.

На прямую линию обратились жители посёлка Демьянка Тюменской области. По словам Тарлана Тагирова, люди получают счета за услуги ЖКХ на астрономические суммы — от 40 до 70 тысяч в зависимости от площади квартиры. Обращения в различные властные инстанции на местах ничего не дали: везде давали ответы, что тарифы экономически обоснованы. Более того: как рассказал Тагиров, граждане вселились в дом по программе расселения аварийного жилья и по какой-то непонятной причине были вынуждены доплатить за новые квартиры порядка 330 тысяч рублей.

Судя по реакции президента, ситуация его возмутила.

Для меня непонятно, что за доплата. Это какая-то ерунда. С этим разберёмся, я обещаю,

— сказал Владимир Путин, пообещав также разобраться и с гигантскими платежами за жилищно-коммунальные услуги.

К президенту обратился пенсионер из Омска: он рассказал, что отработал на производстве 40 лет и получил звание «Ветеран труда». Но впоследствии региональные власти лишили его этого звания — и, соответственно, человек был лишён льгот, которые оно даёт.

Считаю, что это неправильное решение, и надеюсь, что в Омске меня услышат. У нас есть общее правило, кстати говоря, предусмотренное Конституцией: нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют. Надо внимательно посмотреть на эту сторону дела всем нашим руководителям любого уровня,

— сказал Владимир Путин.

Реакция последовала незамедлительно: региональное СУ СК России сообщило о начале проверки по данному факту.

Обратилась к главе государства и многодетная мать из Астрахани Оксана Плужникова: женщина пожаловалась на то, что региональные чиновники отказывают в выплатах на детей от трёх до семи лет при отсутствии дохода за 12 месяцев, хотя в соответствующем постановлении такого требования нет.

Президент пообещал разобраться в этом случае и посоветовал женщине в случае потери работы незамедлительно зарегистрироваться в службе занятости.

Если человек зарегистрировался на бирже труда, в соответствующей службе, ему не имеют права отказать — это незаконно. Но в вашем конкретном случае, тем не менее, мы поразбираемся отдельно, я правительству такое поручение обязательно дам. Но повторяю в третий раз: если человек потерял работу и зарегистрировался в службе занятости, ему не имеют права отказывать в соответствующих выплатах,

— ответил многодетной матери Владимир Путин.

Ещё одна животрепещущая проблема — газификация: обращения на эту тему были из разных регионов.

В прошлом году обращались по поводу подключения газа, но не получили письменного ответа. В министерстве ЖКХ обещали ответить, но не ответили. Дрова дорогие, баллоны с газом запретили. Ответьте, как жить, что делать. Мне 70, мужу — 74, рядом дачи мэров, там всё газифицировано,

— рассказала женщина во время прямой линии.

Президент заверил, что по закону трубу до домовладения должны подводить бесплатно, пообещав взять выполнение этого требования под жёсткий контроль. Также разрабатываются меры, призванные облегчить финансовое бремя собственников при проведении работ непосредственно на участке.

Одно из обращений было самым настоящим криком души: женщина рассказала, что одна воспитывает девятилетнего сына, получает мизерную зарплату — 12 700 рублей, из которой вычитается платёж по кредиту. В итоге остается полторы тысячи…

Нет денег платить за квартиру и закупать школьные тетради, жить не на что. Я очень хочу, чтобы вы помогли бедным людям и решили вопрос с кредитами, которые берут от безысходности,

— попросила автор обращения.

Президент напомнил о существующих мерах поддержки семей с детьми, в том числе и неполных семей. Также он сообщил о подписании закона, согласно которому с гражданина не вправе снимать деньги, в том числе и для платежей по кредитам, если у него остаётся на проживание сумма меньше прожиточного минимума.

«Точечных» обращений к президенту — огромное количество. И реакция на них последовала незамедлительно: региональные подразделения Следственного комитета уже разбираются и с лишением гражданина звания «Ветеран труда» в Омске, и с астрономическими суммами в платёжках за ЖКХ в Тюменской области, и с газификацией в Свердловской области. Также следователи связались с жительницей Новокузнецка, которой якобы угрожали из-за её обращения к Путину о проблемах неотремонтированного детского сада.

«Поразбирались» и с выплатами на детей с трёх до семи лет в Астраханской области: глава Минтруда Антон Котяков заявил, что требования местных властей незаконны. Вероятно, кто-то в чиновничьих кабинетах Астраханской области сейчас имеет очень бледный вид, особенно если учесть тот факт, что речь идёт о федеральных деньгах.

Нет особых сомнений в том, что будут решаться и другие проблемы, обозначенные в обращениях на прямую линию. И это, конечно, хорошо. Только вот в чём закавыка: решать все эти проблемы должны региональные или местные органы власти. Однако почему-то не решают. Порой — годами.

Так до каких же пор серьёзные проблемы на местах будут решаться только после президентского пинка?