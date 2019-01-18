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«Самый сложный участок»: строители соединили два коридора железнодорожного тоннеля к Крымскому мосту

18 января 2019, 17:24  •  128 • В России
Все работы по сооружению железнодорожной части Крымского моста и подходных путей к нему ведутся в соответствии с намеченным графиком, сообщили в компании-генподрядчике строительства. На самом мосту уложено 11 из 38 км рельсошпальной решётки. Активно идут строительно-монтажные работы на 18-километровом подходе к мосту со стороны Крыма и 40-километровом отрезке со стороны Кубани. В частности, были соединены северный и южный коридоры железнодорожного тоннеля на полуострове. Планируется, что уже в 2020 году пассажиропоток железнодорожным транспортом в Крым составит 2,6 млн человек, а к 2025-му этот показатель должен вырасти до 4,1 млн пассажиров в год.
 
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Строители Крымского моста уложили 11 из 38 км (29%) рельсошпальной решётки на готовых участках железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», речь идёт о прокладке путей как в крымском, так и в таманском направлении 19-километрового сооружения.

«Укрупнительная сборка пролётных строений — это 160 тыс. тонн металла — проведена более чем на 90%. На готовые участки мостового полотна уложено 11 из 38 км рельсошпальной решётки», — говорится в пресс-релизе.

При этом одновременно с работами на Крымском мосту ведётся строительство 58 км железнодорожных подходов к нему на двух берегах Керченского пролива. Все эти элементы транспортной инфраструктуры должны синхронно заработать в декабре 2019 года.

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По словам председателя совета директоров компании «Стройгазмонтаж» (генподрядчика строительства моста) Аркадия Ротенберга, работы на железнодорожной части транспортного перехода ведутся согласно намеченному графику и будут завершены в срок.

«Всё идёт в графике. Работы по строительству подходных путей и железнодорожной части Крымского моста скоординированы. На сегодня нет сомнений, что вся инфраструктура — и мост, и подходы — заработает, как и планируется, синхронно, к декабрю текущего года», — заявил Ротенберг.

Он добавил, что на строительстве железнодорожной части моста и подхода к нему со стороны Крыма задействовано более 6500 инженеров и рабочих, а также свыше 500 единиц техники (из них 5000 человек и порядка 160 единиц техники — на строительстве моста).

Двухпутный 18-километровый подход со стороны Крыма свяжет мост с железнодорожной сетью полуострова через станцию Багерово, которую сейчас реконструируют. Отмечается, что этот участок будет включать в себя 27 искусственных сооружений, включая мост, тоннель и пять путепроводов. Кроме того, одновременно с трассой возводится 38 новых зданий и станция Керчь—Южная.

Комплекс строительно-монтажных работ — от сооружения земляного полотна и насыпи под будущую дорогу до переустройства коммуникаций и линий связи — ведётся одновременно по всей длине трассы, а на готовые участки с защитным слоем из дренирующего грунта укладываются рельсы.

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«Выполнен первый километр рельсового пути главного хода, готово более 1,5 км станционных путей», — сообщили в инфоцентре.

В свою очередь, со стороны Кубани транспортную систему материковой России с Крымским мостом соединит 40-километровый участок железной дороги через станцию Вышестеблиевская. В инфоцентре «Крымский мост» отметили, что верхнее строение пути на таманском подходе уже полностью готово. Ведутся работы по сооружению станции Тамань—Пассажирская.

«Собрано и уложено 163 стрелочных перевода, установлено свыше 2500 опор и металлических стоек контактной сети. Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, — от 95 до 100%», — говорится в сообщении.

  • Строительство подхода со стороны Крыма
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Добавим, что в пятницу, 18 января, в Крыму прошла торжественная сбойка (соединение двух встречных коридоров) железнодорожного тоннеля в шести километрах от моста. Бригады рабочих несколько месяцев шли навстречу друг другу, прокладывая с севера и юга километровый подземный коридор для движения поездов.

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В пресс-центре отметили, что в ходе работ на этом объекте на поверхность было поднято более 60 тыс. кубометров грунта. Строителям ещё предстоит укрепить тоннельный свод и выполнить постоянную монолитную обделку тоннеля, а также проложить штольню.

Рядом с тоннелем будет построен комплекс сооружений для его эксплуатации, включая диспетчерский пункт, станцию пожаротушения, пункты обогрева, трансформаторные подстанции и другие объекты.

«Мы осуществили сбойку северного и южного порталов тоннеля. Это самый сложный участок работы, его протяжённость порядка километра... Планируем, что весной этого года будут полностью завершены работы по устройству земляного полотна», — заявил замгендиректора компании «Стройгазмонтаж» по инфраструктурным проектам Леонид Рыженькин.

Представитель генподрядчика отметил, что летом планируется завершить укладку рельсошпальных решёток, а осенью — оснастить подход системами связи, централизации и блокировки, чтобы в декабре 2019-го полностью открыть железнодорожное движение на участке.

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Накануне, 17 января, в пресс-службе федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога» (КЖД) назвали дату начала продаж железнодорожных билетов на поезда через Крымский мост.

«Дата старта продажи железнодорожных билетов — 9 декабря 2019 года», — сообщили в КЖД.

Отмечается, что изначально планируется запустить десять пар пассажирских поездов по следующим направлениям: из Москвы — в Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию; из Санкт-Петербурга — в Севастополь и Евпаторию; также из Брянска, Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска — в Симферополь.

Согласно имеющейся оценке, уже в 2020 году пассажиропоток железнодорожного транспорта в Крым составит 2,6 млн человек в год, а к 2025-му этот показатель должен вырасти до 4,1 млн пассажиров в год.

При этом за восемь месяцев эксплуатации автомобильной части моста через Керченский пролив в обе стороны проехало порядка 3,5 млн транспортных средств, включая 175 тыс. грузовиков. Среднесуточный трафик составил около 15 тыс. машин, превысив предполагаемую интенсивность движения в 12—13 тыс. автомобилей в сутки.

В инфоцентре «Крымский мост» отметили, что с момента открытия транспортного перехода им воспользовались больше автомобилистов, чем Керченской паромной переправой суммарно за 2016 и 2017 годы (объём перевозок морским путём за 2 года составил 3,17 млн транспортных средств).

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