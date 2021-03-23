"Самый популярный политик на Земле" снова хочет быть президентом • 431 • Аналитика © AP Photo / Nelson Antoine Лула да Силва выдвигается в президенты Бразилии. Он дал это понять в своем первом же интервью после того, как решением суда был полностью очищен от уголовных обвинений, из-за которых провел в заключении 580 дней. В этом же интервью Лула обозначил и основное направление своей будущей избирательной кампании: обвинения против нынешнего президента Бразилии Жаира Болсонару в доведении страны до неконтролируемого коронавирусного кризиса. Напомним: бывший профсоюзный лидер Лула был президентом с 2003 по 2011 год, пользуясь невероятной поддержкой населения своей страны. Да что там страны! Президент США Барак Обама на саммите "Большой двадцатки" в 2009 году назвал его "самым популярным политиком на Земле". Что не помешало да Силве отправиться в тюрьму, когда в 2017-м он был приговорен бразильскими судьями к 9,5 года заключения (а затем ему увеличили срок до 12 лет). Основанием для обвинений послужило самое крупное в мировой истории коррупционное дело, получившее кодовое название операция "Автомойка". Оно затронуло в общей сложности до полутысячи политиков и 26 политических партий. Однако с самого начала этого длительного и громкого процесса, действительно выявившего пандемию коррупции на всех уровнях власти Бразилии, была отмечена нездоровая ангажированность следователей и судей. Некоторые из них изначально были нацелены на обвинение именно против Лулы и его политических союзников, что в итоге привело и к импичменту президента Дилмы Русеф, преемницы харизматичного левого де Силвы, и к победе лидера правых консерваторов Болсонару, поддержанного бизнесом и получившего прозвище "латиноамериканского Трампа". © AFP 2021 / MIGUEL SCHINCARIOL Сторонники бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы во время митинга А вот когда расследование вышло на ближайших родственников нынешнего президента, это в итоге не привело к арестам или задержаниям. Сам же Болсонару, видя, что следствие развивается уже в невыгодном для него ключе, в конце прошлого года заявил, что коррупция в правительстве побеждена, а потому операция "Автомойка" может быть свернута. Несмотря на возражения прокуроров, с 1 февраля этого года специальная группа, созданная под эту операцию семь лет назад, официально распущена. Свое дело она сделала, а дальше копаться в грязном белье действующих политиков ей не разрешено. С самого начала процессов над Лулой и его союзниками пресса задавалась вопросами о нечистоплотности юридической системы Бразилии, выполнявшей политический заказ на устранение оппонентов бизнес-элит. В самом деле, логично было бы задаться вопросом: все ли чисто с обвинениями против самого популярного политика страны, лидера основной оппозиционной силы Бразилии? Но подобная логика у коллективного Запада работает довольно выборочно. Вот когда дело касается России, то тут сразу можно впрягаться за любого арестованного коррупционера, называя его "популярным оппозиционным лидером", вне зависимости от того, имеют ли какую-то связь с политикой обвинения против него и насколько он реально популярен. Запад считает себя вправе моментально вводить санкции против России или Китая за любые приговоры в отношении таких деятелей. Но вот когда за решетку был брошен действительно популярный оппозиционер да Силва, коллективный Запад нигде ни словом не вступился за него, никто не ввел санкций против Бразилии или лиц, причастных к операции "Автомойка". Не было и гневных требований со стороны Госдепартамента США с целью освободить политзаключенного. © AFP 2021 / Miguel Schincariol Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после похорон внука на кладбище в Сан-Бернарду-ду-Кампу Мало того, довольно странный эпизод марта 2019 года породил слухи и конспирологические теории относительно вовлеченности американцев в дело против бывшего президента Бразилии. Тогда Лула получил право на несколько часов выйти из тюрьмы, чтобы посетить церемонию прощания с телом его семилетнего внука, неожиданно умершего от менингита. Политика сопровождал вооруженный до зубов конвой, один из бойцов которого имел шевроны спецназа полиции Майами. Что тут же вызвало вопросы о том, какую связь с Америкой имеют эти силовики. Официальных ответов на них не последовало. Но, когда выяснилось, что федеральный агент бразильской полиции Данило Кампетти тренировался во Флориде, а затем был личным телохранителем Болсонару, у сторонников Лулы появилось еще больше оснований полагать, что тот является политическим узником нынешнего режима. Собственно, последнее решение судьи, полностью очистившего имя бывшего президента и открывшего ему дорогу к новым выборам, является фактическим подтверждением тезиса о политическом характере преследования. Но, судя по полному отсутствию реакции Вашингтона или какого бы то ни было западного правительства из числа тех, кто так активно реагирует на судебные разбирательства в России, мы не дождемся призывов к санкциям против тех, кто преследовал Лулу. Кстати, представителей посольств западных держав на судах по делу бразильского политика тоже замечено не было. Ну вот, а совсем недавно посольство США в России рассказывало: "Это стандартная практика для дипломатических миссий по всему миру — наблюдать за судебными процессами в стране пребывания". Видимо, это только в тех случаях, когда обвиняемого не охраняют полицейские, натренированные самими американцами. В таком случае, надо полагать, есть кому наблюдать и без дипломатов. Правовая очистка Лулы и его громогласное заявление о намерении выдвинуться в президенты не на шутку встревожили нынешнюю власть и бизнес-круги. Бывший президент оставался самым популярным политиком своей страны даже в период, когда уже сидел в тюрьме, и было понятно, что он не может выдвигать свою кандидатуру на следующий срок. Скажем, уже после того, как специальный судебный орган Бразилии по выборам в 2018 году признал выдвижение Лулы невозможным, тот имел президентский рейтинг 37 процентов, в то время как Болсонару получал 22 процента голосов. В потенциальном втором туре профсоюзный лидер также легко опережал своего правого соперника. Сейчас, сразу же после судебного решения о полном оправдании да Силвы и получения им права выдвигаться на новый срок, первые же опросы общественного мнения показали, что он снова вырвался в лидерство: в случае прохождения во второй тур вместе с действующим президентом Лула опережает того на пять процентов. Нынешней власти и ее спонсорам есть из-за чего беспокоиться. Отсюда можно сделать вывод о том, что последним решением суда дела против Лулы не ограничатся. Наверняка на самом высшем уровне будут предприняты серьезные попытки запретить ему выдвигаться на следующий срок. Причем к этим попыткам, скорее всего, присоединится и армия, чьи представители прямо вмешивались в судебные процессы против своего бывшего Верховного главнокомандующего. Как Россия возвращается в Азию и добывает золото Смена власти в США — существенное изменение для бразильского политического ландшафта. Возможно, это и стало решающим фактором для пересмотра приговора. Жаир Болсонару был основным союзником Дональда Трампа в Латинской Америке, а потому новое руководство Белого дома явно не испытывает к бразильскому президенту симпатий. И если западная пресса ранее активно поддерживала уголовные обвинения против да Силвы и особенно дело по импичменту Русеф, то сейчас с ее страниц сквозит растерянность в связи с разворачивающейся эпохальной битвой между двумя возможными кандидатами президентских выборов, намеченных на октябрь 2022 года. Все признают, что такой расклад резко усилит поляризацию общества. По меткому сравнению журнала The Time, это станет эквивалентом противостояния Дональда Трампа и Берни Сандерса, чего в начале прошлого года так опасались многие аналитики в США. Конечно, сценарий политического раскола Бразилии не может не беспокоить и Россию — все-таки не надо забывать, что эта страна является нашим партнером по блоку БРИКС. В свое время Лула называл данное объединение "величайшим изобретением в мировой политике", а Болсонару критиковал. Однако опасения того, что "бразильский Трамп" выведет свою страну из БРИКС или как-то ограничит ее участие, не оправдались: президентство Бразилии в блоке оказалось очень эффективным, а позиции нового президента стали более прагматичными. Поэтому, в отличие от американцев, нам нет смысла как-то вмешиваться во внутрибразильские дела, подыгрывая той или иной стороне. Но есть смысл препятствовать попыткам подобного вмешательства извне с целью дестабилизации ситуации там. А такие попытки наверняка будут иметь место. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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