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«Самый недостойный министр в истории»: Главу МИД Испании публично оскорбили в парламенте
22 ноября 2018, 01:54 • 5 • Политика
Выступая в парламенте Испании, депутат от партии «Левые республиканцы Каталонии» Габриэль Руфиан назвал главу МИД королевства Жозепа Борреля «фашистом» и «самым недостойным министром в истории испанской демократии». После этого другой представитель той же политической силы плюнул в 71-летнего члена правительства.
За свою чрезвычайно рьяную критику министра Борреля Руфиан был удален из зала парламента. Вместе с ним заседание покинули и другие депутаты от «левых каталонцев».
Как отмечает Федеральное агентство новостей, на выходе один из них повернулся в сторону главы МИД и, собственно, плюнул в него. «Думаю, что зал заседания - место, где аргументы приводятся при помощи слов, а не где плюют в депутатов», - впоследствии прокомментировал случившееся сам Боррель.
Он также отметил, что считает практику постоянных оскорблений, подобных тем, что были озвучены в его адрес, следует исключить из работы испанского парламента. Депутатам, подчеркнул министр, платят деньги за то, чтобы они вели дебаты, а не ругались друг с другом.
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