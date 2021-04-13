Самый мощный корабль России отправили "на покой". Американцы нашли косвенную причину

В американском журнале The National Interest предположили, что тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М "Орлан" уже "мёртв". К таким выводам журналисты пришли, указав на задержку в сроках сдачи крейсера.

Самый мощный корабль России не даёт покоя американским наблюдателям. В свете обостряющейся риторики между двумя странами интерес к нашему вооружению со стороны США всё больше растёт. Так, журналисты журнала The National Interest не преминули сделать свои выводы о военном потенциале флота России.

В частности, в одной из публикаций авторы сделали вывод, будто тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М "Орлан" ВМФ России уже "покоится с миром".

Поводом для такого заявления стал срыв сроков по сдаче крейсера.

По версии журнала, "из-за проблем с поставщиками" крейсер будет сдан не ранее 2023 года. При этом, указывается в публикации, сперва предполагалось, что это произойдёт уже в 2022-м.

Несмотря на безапелляционные выводы NI. не все американские эксперты готовы согласиться с таким раскладом.

Ранее американский портал 19FortyFive, напротив, сделал вывод, что позиции России на море значительно укрепятся после того как будет закончен цикл модернизации атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов". После улучшений корабль станет одним из мощнейших в составе ВМФ России и даже в мире, и в данном случае спешка могла бы только навредить.