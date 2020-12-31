Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Вое...
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономис...
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
Главная / В мире

Самый молодой монарх мира показал подданным лучший способ защиты от COVID-19

31 декабря 2020, 19:30  •  71 • В мире
Эмир Катара, который является самым молодым действующим монархом в мире, показал своим подданным, как нужно защищаться от COVID-19: он одним из первых в стране сделал прививку от коронавируса.
В среду стало известно, что 40-летний эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани привился от коронавируса - об этом сам эмир сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав своё фото в момент вакцинации.
Свой пост монарх дополнил обращением к подданным:
"Сегодня я получил прививку от COVID-19 и желаю всем оставаться в безопасности и быть защищёнными во время пандемии".
Вероятнее всего, для вакцинации эмира был использован препарат Pfizer и BioNTech, поскольку именно эту разработку взял на вооружение Минздрав Катара. В середине декабря ведомство выдало разрешение на экстренное применение вакцины - её сразу же сделали всему руководству Минздрава, а теперь прививают в первую очередь пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, а также медиков.
Планируется, что первый этап вакцинации от COVID-19 закончится в Катаре через месяц. Уже сейчас в стране выявляется не более 200 случаев заболевания в день.
Примерно так же ситуация с вакцинацией выглядит в других странах Персидского залива - ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии, Омане и Бахрейне. Там прививку от коронавируса первыми сделали себе правители, чтобы показать своим народам на собственных примерах, как важно получить защиту от инфекции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
31 декабря 2020, 12:10
Новая балканская провокация против Лаврова? В Белграде потушили Вечный огонь
31 декабря 2020, 01:10
Об элементах антикультуры в политической культуре республик Прибалтики
31 декабря 2020, 07:30
«Брюссель пошёл на уступки, но и Лондон лишился многого»: Великобритания окончательно покидает Евросоюз
31 декабря 2020, 03:00
Есть жертвы и раненые: Мощные взрывы сотрясли аэропорт Йемена
31 декабря 2020, 01:05
Военная тайна: почему в команде Байдена обвинили Пентагон в препятствовании передаче власти
31 декабря 2020, 10:20
Покушение на новых министров? Опубликовано видео взрывов в аэропорту Йемена
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 декабря 2020, 01:10
"Враг чётко показал, за кем надо идти": Опубликован "чёрный список&quo...
31 декабря 2020, 08:30
"Не видать ей "Оскара": Попытка убедить в безопасности вакцины обернул...
31 декабря 2020, 09:25
Почему у Украины получилось: граждане подарят своей власти миллиарды
31 декабря 2020, 01:10
Тактика "выжженной земли": ВСУ бьют по Донбассу запрещёнными снарядами - ви...
31 декабря 2020, 14:00
Меркель объявила о своем уходе во время новогоднего обращения к нации
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2020, 18:30
"Не воюем мясом": Украинский вояка выдал Зеленскому неудобную правду о битве с Россией
27 декабря 2020, 22:55
"Саша, мы проснулись!": Грандиозный провал Навального среди соратников попал на видео
27 декабря 2020, 19:15
Русские снова переиграли американцев: Шутка МИДа рискует стать пророческой
25 декабря 2020, 09:30
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь
29 декабря 2020, 10:40
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сбылся, дальше - "мировой шухер"
25 декабря 2020, 21:25
"Удивлены...": Захарова растерялась от гнева Израиля на русского посла
29 декабря 2020, 10:40
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Военкор Котенок показал карту
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.