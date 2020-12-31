Самый молодой монарх мира показал подданным лучший способ защиты от COVID-19

В среду стало известно, что 40-летний эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани привился от коронавируса - об этом сам эмир сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав своё фото в момент вакцинации.

Свой пост монарх дополнил обращением к подданным:

"Сегодня я получил прививку от COVID-19 и желаю всем оставаться в безопасности и быть защищёнными во время пандемии".

Вероятнее всего, для вакцинации эмира был использован препарат Pfizer и BioNTech, поскольку именно эту разработку взял на вооружение Минздрав Катара. В середине декабря ведомство выдало разрешение на экстренное применение вакцины - её сразу же сделали всему руководству Минздрава, а теперь прививают в первую очередь пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, а также медиков.

Планируется, что первый этап вакцинации от COVID-19 закончится в Катаре через месяц. Уже сейчас в стране выявляется не более 200 случаев заболевания в день.

Примерно так же ситуация с вакцинацией выглядит в других странах Персидского залива - ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии, Омане и Бахрейне. Там прививку от коронавируса первыми сделали себе правители, чтобы показать своим народам на собственных примерах, как важно получить защиту от инфекции.