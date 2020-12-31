|
Самый молодой монарх мира показал подданным лучший способ защиты от COVID-19
31 декабря 2020, 19:30 • 71 • В мире
Эмир Катара, который является самым молодым действующим монархом в мире, показал своим подданным, как нужно защищаться от COVID-19: он одним из первых в стране сделал прививку от коронавируса.
В среду стало известно, что 40-летний эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани привился от коронавируса - об этом сам эмир сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав своё фото в момент вакцинации.
Свой пост монарх дополнил обращением к подданным:
"Сегодня я получил прививку от COVID-19 и желаю всем оставаться в безопасности и быть защищёнными во время пандемии".
Вероятнее всего, для вакцинации эмира был использован препарат Pfizer и BioNTech, поскольку именно эту разработку взял на вооружение Минздрав Катара. В середине декабря ведомство выдало разрешение на экстренное применение вакцины - её сразу же сделали всему руководству Минздрава, а теперь прививают в первую очередь пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, а также медиков.
Планируется, что первый этап вакцинации от COVID-19 закончится в Катаре через месяц. Уже сейчас в стране выявляется не более 200 случаев заболевания в день.
Примерно так же ситуация с вакцинацией выглядит в других странах Персидского залива - ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии, Омане и Бахрейне. Там прививку от коронавируса первыми сделали себе правители, чтобы показать своим народам на собственных примерах, как важно получить защиту от инфекции.
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 декабря 2020, 18:30
|
27 декабря 2020, 22:55
|
27 декабря 2020, 19:15
|
25 декабря 2020, 09:30
|
29 декабря 2020, 10:40
|
25 декабря 2020, 21:25
|
29 декабря 2020, 10:40