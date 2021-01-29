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Самый красивый принц мира: Николай Датский произвёл фурор на подиуме

29 января 2021, 03:40  •  101 • В мире
Принц Датский Николай принял участие в качестве манекенщика в модном показе на Неделе моды в Париже. Его высочество по праву считается одним из самых красивых мужчин Дании, а потому его дефиле вызвало огромный интерес у публики.
Старший внук королевы Дании Маргрете II Николай пару лет назад успешно дебютировал на модном показе. Молодой человек решил развиваться в качестве модели и на днях принял участие в Неделе моды в Париже, где представлял мужскую коллекцию бренда Dior.
21-летний юноша продемонстрировал на подиуме образ из коллекции "Осень-зима 2021/22". Модельер Ким Джонс выбрал для него полупрозрачную рубашку и берет.
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Публикация от Prins Nikolai Dior (@prinsnikolaidior)
Несмотря на то что в этом году Неделя моды в Париже прошла онлайн, во время прохода Николая по подиуму в зале присутствовало немало гостей, по большей части это были знаменитости. Полюбоваться на принца пришла супермодель Кейт Мосс со своей дочерью Лилой, актёр Арно Валуа, а также модель Юнес Бенжима.
Принц Николай, который также носит титул графа Монпезы, занимает седьмое место в очереди претендентов на датский престол и даже теоретически может стать королём Великобритании - там он в очереди 327-й.

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