Самый красивый принц мира: Николай Датский произвёл фурор на подиуме

Старший внук королевы Дании Маргрете II Николай пару лет назад успешно дебютировал на модном показе. Молодой человек решил развиваться в качестве модели и на днях принял участие в Неделе моды в Париже, где представлял мужскую коллекцию бренда Dior.

21-летний юноша продемонстрировал на подиуме образ из коллекции "Осень-зима 2021/22". Модельер Ким Джонс выбрал для него полупрозрачную рубашку и берет.

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Несмотря на то что в этом году Неделя моды в Париже прошла онлайн, во время прохода Николая по подиуму в зале присутствовало немало гостей, по большей части это были знаменитости. Полюбоваться на принца пришла супермодель Кейт Мосс со своей дочерью Лилой, актёр Арно Валуа, а также модель Юнес Бенжима.

Принц Николай, который также носит титул графа Монпезы, занимает седьмое место в очереди претендентов на датский престол и даже теоретически может стать королём Великобритании - там он в очереди 327-й.