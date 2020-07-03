Самый главный день: как голосовали за поправки в Конституцию 1 июля

Пришедшие на участки в последний день голосования по поправкам в Конституцию граждане и наблюдатели не увидели серьезных нарушений. Они отметили прозрачный и безопасный характер всех процедур . 1 июля корреспонденты «Известий» следили за волеизъявлением в информцентре ЦИК и на участках. Выполнить свой гражданский долг, лично опустив бюллетень в урну, решили многие известные общественные и политические деятели. Президент тоже сделал выбор, приехав на участок . Между тем министр связи Максут Шадаев сообщил «Известиям», что дистанционное голосование прошло успешно , а сопредседатель рабочей группы по Конституции Андрей Клишас отметил удобную процедуру и высокий интерес граждан к изменениям Основного закона. В итоге к вечеру 1 июля явка в целом по стране превышала 64%, а первые результаты говорили о поддержке поправок более 70% участвовавших в голосовании.

Исторический день

В заключительный день недельного избирательного марафона участки открылись в 8.00 по местному времени каждого региона.

— Сегодня наступил самый значимый и самый ответственный для нас день. Это по-настоящему день исторический . Он сегодня нерабочий, поэтому каждый, кто не воспользовался предоставленной возможностью, может выполнить свой гражданский долг и прийти на свой участок голосования и свободно выразить свое мнение, — сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, в организации голосования приняли участие Центральная избирательная комиссия, 85 избирательных комиссий субъектов России, 2869 территориальных и более 96,5 тыс. участковых комиссий.

Элла Памфилова также отметила, что каждый получил возможность выбора формата и места голосования. Глава ЦИК подчеркнула: за шесть дней не зарегистрировали серьезных нарушений, требующих созыва рабочей группы ЦИК. За это время произошло всего пять случаев, когда пришлось опечатывать ящики для голосования или сейф-пакеты, потому что возникали претензии у наблюдателей к процедуре голосования, рассказал зампред Центризбиркома Николай Булаев .

Председатель ЦИК Элла Памфилова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Пять случаев на 96 тыс. комиссий за шесть дней — это, конечно, совершенно малая величина, — сказал Булаев в информцентре ЦИК, добавив, что все претензии и обращения будут рассмотрены в полном объеме.

Организаторы голосования подчеркивали, что на участках предпринимались все меры предосторожности, а избирательный процесс в заключительный день проходил спокойно, рассказала «Известиям» председатель УИК № 1473 города Москвы Елена Станкович.

Наблюдатели, работающие на участках, отметили чистоту процедуры и отсутствие серьезных прецедентов.

— Работаю здесь с 26 июня. От граждан жалоб не было, нарушений не выявлено. В первый день моей работы был большой поток людей, а вот в выходные дни практически никого, — рассказал «Известиям» наблюдатель от Общественной палаты Москвы Сергей Палаев.

«Чистый» ход голосования отметили и представители других государств. В частности, такое мнение «Известиям» выразил иностранный эксперт Алексис Парментье.

— На данный момент можно сказать, что все санитарные рекомендации и процедуры избирательного законодательства соблюдены, — отметил наблюдатель.

В центре внимания

«Известия» в течение всего дня мониторили промежуточные итоги голосования в информационном центре ЦИК. Утром сообщалось, что явка за все предыдущие дни голосования составила чуть более 55%. К 17.00 она уже превысила 63%. К 19.00 — почти подобралась к 65%. Как свидетельствуют данные ЦИК после обработки 15% протоколов, за поправки к конституции проголосовали 71,46% россиян, против — 27,55%.

Наиболее активными стали Чечня, Тыва, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Башкирия, Кемеровская и Брянская области. Во всех этих регионах в 16.20 мск явка превысила 80%.

В последний день голосования информцентр посетили многие общественные и политические деятели. Не стал исключением и сопредседатель рабочей группы по Конституции Андрей Клишас.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Явка свидетельствует о том, что процедура голосования очень удобная. Люди хотят идти, потому что видят, что в Конституции затронуто то, что их беспокоит. Граждане чувствуют ответственность за свою страну и семью, — отметил Андрей Клишас в беседе с «Известиями».

Особое внимание в информцентре уделили процедуре дистанционного голосования. О высокой «электронной явке» «Известиям» рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

— Если смотреть по цифрам, то больше 90% из тех, кто заявился на электронное дистанционное голосование, проголосовали. Я считаю, что это хороший показатель, — сообщил министр.

Он отметил, что серьезных проблем при проведении процедуры в этом формате не возникло. Не было сложностей при голосовании и на зарубежных участках. Об этом в ходе «прямой линии» с Центризбиркомом сообщили послы России в Китае, Германии и Израиле.

Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева рассказала, что общее количество наблюдателей за общероссийским голосованием превысило 526,5 тыс. человек.

Звездный десант

В основной день голосования свой выбор сделал президент России Владимир Путин. В 10.57 он приехал на участок в Российской академии наук. Там он показал паспорт, а член избиркома отметила его в списке избирателей и предложила воспользоваться одноразовой ручкой, чтобы расписаться. После того как глава государства опустил бюллетень в один из КОИБов, ему выдали положенный всем голосующим набор с ручкой, значком, браслетом, календариком и билетом программы «Миллион призов».

В заключительный день голосования участки решили посетить и многие «медийные лица». В частности, режиссер Никита Михалков сообщил «Известиям», что специально для этого прилетел в Москву.

Режиссер Никита Михалков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Эти инициативы, на мой взгляд, основополагающие сейчас для страны с точки зрения ее суверенитета и наведения порядка. Мы конституционно утверждаем традиционные ценности России, включая семью и незыблемость границ, — выразил свое мнение Никита Михалков.

Режиссер при этом сообщил, что не видит необходимости принимать каждую поправку отдельно и поддерживает «пакетное» голосование.

Важность изменений отметила и вице-премьер Виктория Абрамченко, проголосовавшая 1 июля на участке № 1501. В разговоре с «Известиями» она подчеркнула, что нововведения позволят сохранить территориальную целостность России и защитить ее суверенитет.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил «Известиям» об отсутствии жалоб и слаженной работе избирательной комиссии. Он также отметил важность личного посещения гражданами участков.

— Я думаю, что онлайн-голосование будут использовать. Но я не считаю, что его достаточно, чтобы сделать серьезный выбор. Мне кажется, человек должен совершить какое-то усилие. Если вы обратите внимание, большинство людей, в том числе и руководство страны, так и делают, — отметил Петр Толстой.

Гражданский долг

Седьмой и основной день голосования был воспринят россиянами как праздник, говорят сами участники.

— Мы даже специально приехали с дачи, чтобы принять участие в нем и сохранить целостность страны и сильную власть . Это принесет большую пользу государству. Все эти поправки улучшат жизнь детей, взрослых и пенсионеров, — рассказала «Известиям» Елена Смирнова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Другие голосующие также поддержали мнение, что принятие поправок позволит повысить уровень жизни населения. Об этом, в частности, «Известиям» рассказала пенсионерка Татьяна Захарова, пришедшая на УИК №75 города Москвы.

— Мы решили пойти на участок, потому что мы люди с ответственной гражданской позицией. Голосуем мы всегда, посчитали важным лично прийти на участок. Поправки предполагают улучшение жизненных условий населения, и это важно, — отметила она.

Согласие с такой позицией выразил и голосующий с участка №1473 Артур Согомонян. Он сказал «Известиям», что выделяет поправки о семейных ценностях, которые сейчас наиболее актуальны.