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Самый дорогой военный контракт Литвы под угрозой срыва

08 марта 2021, 01:45  •  77 • Война
Из 88 БМП литовская армия получила две машины, а в срыве сроков поставки техники обвинили пандемию
В августе 2016 года Литва подписала договор с немецким консорциумом ARTEC и с международной организацией в сфере закупок оружия OCCAR на покупку 88 немецких БМП Boxer, которые должны были бы быть адаптированы к требованиям Вооружённых сил Литвы. Контракт был заключён на сумму 386,5 млн евро – это самый дорогой контракт за всю историю существования литовской армии.
Первые две БМП (из 88) прибыли в Литву летом 2019 года и были торжественно переданы батальону Великого князя Алгирдаса. Следующие 15 машин ожидались к концу 2019 года. Однако с этого момента что-то пошло не так. Вначале были выявлены некоторые технические неисправности, и срок поставок следующей партии БМП был перенесён на начало 2020 года. А затем мир столкнулся с пандемией коронавируса, и про контракт забыли.
Летом текущего года контракту исполнится пять лет, а в ВС Литвы по-прежнему всего лишь две БМП Boxer вместо 88.
Новое правительство Литвы решило поторопить немецких партнёров и созвало совещание представителей Министерства обороны и немецкого производителя, на котором попытались выяснить, когда же немецкие БМП прибудут в литовскую армию и прибудут ли. Сегодня речь идёт уже не о БМП Boxer, а о БМП Vilkas («Волк»).
Участники встречи предсказуемо обвинили в задержке поставок военной техники пандемию.
«Мы понимаем, что с приобретением новой системы боевых машин в процессе производства, комбинируя разные системы, мы сталкиваемся с проблемами. Однако и мы, и производители хотим, чтобы боевые машины пехоты были доставлены в Литву вовремя, а недостатки проекта были устранены в кратчайшие сроки, с минимальными препятствиями для частей, осваивающих эту важную технику и вооружение»,
– цитирует замминистра обороны Вилюса Семешка пресс-служба Минобороны Литвы.
На заседании особо подчеркнули – боевые машины крайне необходимы литовской армии, без них невозможно противостоять «российской угрозе». Эти БМП передадут двум частям мотострелковой бригады «Железный волк» – механизированному батальону имени великого князя литовского Альгирдаса и уланскому батальону великой княгини Бируте. После чего можно будет констатировать, что один из важнейших этапов модернизации Вооружённых сил Литвы завершён, отметило оборонное ведомство. Тем не менее, немецкие партнёры не назвали конкретных сроков поставок БМП и судьба самого дорогого контракта литовской армии всё ещё под большим вопросом.
Соб. корр. ФСК

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