Самый дорогой авианосец ВМС США оказался не готов к круглосуточному бою - СМИ

Авианосец "Джеральд Форд" (Gerald Ford) - самый дорогой авианосец в составе ВМС США. Как показали его испытания, корабль имеет проблемы с электромагнитными катапультами. По данным Bloomberg, этот факт ставит под сомнение готовность морского судна к боевым действиям в круглосуточном режиме.

Авианосец введён в строй в мае 2017 года. Всего с тех пор с палубы "Джеральда" было произведено 740 испытательных полётов.

Катапульты производства General Atomics отказали ровно в двух десятках случаев. К счастью, данная череда инцидентов обошлась без каких-либо травм для членов экипажа. Сам дорогостоящий авианосец и размещённые на его борту самолёты также не пострадали.

Тем не менее ненадёжность систем пуска на корабле уже привела к срыву двух заданий и незначительным задержкам ещё в нескольких случаях.

Отметим, что стоимость "Джеральда Форда" составляет 13 миллиардов долларов, что является рекордной суммой, заплаченной за один корабль ВМС США.