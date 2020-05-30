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Самые жёсткие цензоры - в Пентагоне: Кончаловский о правде, которую скрывают в Голливуде

30 мая 2020, 13:55  •  105 • Политика
Режиссёр Андрей Кончаловский рассказал о цензуре в Голливуде. По его словам, она мощнее, чем в СССР, а самые жёсткие цензоры сидят в Пентагоне. "Продюсер решает за тебя всё. Как ты снимаешь, кого ты снимаешь", - добавил режиссёр.
В Голливуде достаточно сильная цензура, которая даже мощнее, чем во времена СССР. Подробности об этом рассказал в откровенном интервью известный актёр и режиссёр Андрей Кончаловский.
Он отметил, что во времена СССР нельзя было снимать только фильмы, ставившие под вопрос роль Коммунистической партии. Хотя, при сильном желании, и такое было возможно, но в итоге выпускали не 2 тысячи копий фильма, как обычно, а только две.
А в Голливуде неугодную ленту убивают в зародыше ещё на стадии подачи заявки. А если вдруг заявка каким-то чудом прошла, то режиссёра отстраняют от работы прямо во время съёмок.
"Продюсер решает за тебя всё. Как ты снимаешь, кого ты снимаешь. Ну, если ты не Спилберг, не человек, который приносит миллиард долларов", - сказал Кончаловский в интервью RT.
При этом самые жёсткие цензоры сидят в Пентагоне. Они в обязательном порядке оценивают все сценарии, в которых фигурируют военнослужащие или работники ЦРУ. Если министерству обороны США что-то не нравится, то оно требует внести правки в сценарий.

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