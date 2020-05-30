|
Самые жёсткие цензоры - в Пентагоне: Кончаловский о правде, которую скрывают в Голливуде
30 мая 2020, 13:55 • 105 • Политика
Режиссёр Андрей Кончаловский рассказал о цензуре в Голливуде. По его словам, она мощнее, чем в СССР, а самые жёсткие цензоры сидят в Пентагоне. "Продюсер решает за тебя всё. Как ты снимаешь, кого ты снимаешь", - добавил режиссёр.
В Голливуде достаточно сильная цензура, которая даже мощнее, чем во времена СССР. Подробности об этом рассказал в откровенном интервью известный актёр и режиссёр Андрей Кончаловский.
Он отметил, что во времена СССР нельзя было снимать только фильмы, ставившие под вопрос роль Коммунистической партии. Хотя, при сильном желании, и такое было возможно, но в итоге выпускали не 2 тысячи копий фильма, как обычно, а только две.
А в Голливуде неугодную ленту убивают в зародыше ещё на стадии подачи заявки. А если вдруг заявка каким-то чудом прошла, то режиссёра отстраняют от работы прямо во время съёмок.
При этом самые жёсткие цензоры сидят в Пентагоне. Они в обязательном порядке оценивают все сценарии, в которых фигурируют военнослужащие или работники ЦРУ. Если министерству обороны США что-то не нравится, то оно требует внести правки в сценарий.
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 мая 2020, 00:55
|
24 мая 2020, 14:20
|
30 мая 2020, 04:55
|
27 мая 2020, 00:55
|
26 мая 2020, 15:55
|
24 мая 2020, 08:55
|
29 мая 2020, 01:55