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Самые яркие цитаты Михаила Мишустина: «Я всегда занимался новыми технологиями и цифровой экономикой»

15 января 2020, 23:54  •  50 • В России

Глава ФНС, а теперь и кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин человек деловой и попусту чесать языком не привык. Интервью дает нечасто, а когда это происходит, говорит о своей непосредственной работе — то есть о налогах и всем, что с ними связано. Но даже из этих высказываний можно понять, что за человек, скорее всего, станет вторым лицом в государстве.

О людях

- По разным оценкам, у нас от 76 до 82 млн трудоспособных граждан. Из них только 52 млн платят налоги и официально получают доходы. Нужно цивилизованно, вежливо, без специальных пугалок, проверок или штрафов помочь этим не платящим налоги людям войти в легальное поле. (kp.ru)

О России

- Мы, конечно, просто привыкли все время себя критиковать и высекать. А ведь многие близкие к нам страны, европейские страны не сравнятся с тем уровнем технологической оснащенности и сервисов, которые в этой сфере Россия предлагает своим гражданам. (Ъ)

15 января Михаилу Мишустину было предложено стать новым премьер-министром России. Фото Алексей Никольский / ТАСС

О налоге за переводы с карту на карту

- Переводы между физическими лицами с карты на карту, со счета на счет не являются налоговой базой. Поэтому никаких налогов с этого браться не будет. Минфин разъяснил этот вопрос. Перевод от другого физлица не формирует налоговую базу, а факт его получения сам по себе не является объектом налогообложения. Точка. (kp.ru)

О проверках налоговой

- Бытует мнение, что налоговая служба – жесткий контрольный орган. Но этого пресловутого давления не существует. Вы знаете статистику проверок физлиц? 300 проверок за год на всю страну, на 76 млн трудоспособных людей. Менее 11 000 по юрлицам. То есть проверяем всего двух налогоплательщиков из 1000. По индивидуальным предпринимателям еще меньше – одного налогоплательщика из 4000, это 0,025% от их числа. Меньше 1000 проверок по стране.(Ведомости)

Об ошибках в квитанциях от налоговой

- Их не могло не быть: когда вы работаете с 15 ведомствами, которые вам поставляют информацию, влияющую на результат, в стране с десятками миллионов плательщиков, конечно, будут ошибки. Но в 2019 году на нашем оперативном совещании я мог сказать своим заместителям и начальникам управлений: впервые за многие годы мне лично в связи с этим не позвонил практически никто и не пожаловался на ошибку в начислении. Раньше — звонили.(Ъ)

О недоверие людей к власти

- Недоверие формируется из-за потребления информации из недостоверных источников. Люди абсолютно безответственно распространяют информацию, при этом не знают, о чем говорят. Очень важно, чтобы суждения, которые все мы формируем, опирались на достоверные факты, а не на фейки из непроверенных источников. (Ведомости)

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Мишустин возглавляет ФНС России с 2010 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ

О ФНС

- Наша задача — встроиться в экосистему обычной жизни человека так, чтобы не мешать ему (если вы морально согласны с тем уровнем налогового изъятия, который общество предлагает) делать свое дело. Нам нужно, чтобы налогообложение было встроено в обычную жизнь так же, как встроены, например, коммунальные услуги. Когда вы согласны с тарифами, вы платите за воду, за газ, за свет. Платить налоги в том же режиме — вот к чему мы идем! (Ъ)

О работе в бизнесе

- Моя работа в ФНС не отличается от моей работы в бизнесе с точки зрения процессов и работы с профессионалами. Какого-то острого желания уйти в бизнес у меня нет, но если судьба сложится по-другому, то я бы занялся инновационным бизнесом, новыми технологиями, тем, чем всю жизнь занимался – трансформациями, связанными с цифровой экономикой. Но именно этим и занимается ФНС. (kp.ru)

О самозанятых

- Я и сам пользуюсь их услугами. Несколько раз вызывал такси через интернет. Пользуюсь услугами репетитора. Недавно вызывал электрика. Если считать тренера по фитнесу или хоккею самозанятым, то тоже да. (Ъ)

О сокрытии налогов

- Раньше воровали так, что не приснится. Как думаете, почему с 2014 по 2018 годы поступления по НДС выросли почти в 1,4 раза при росте экономики на 1,2%? Да потому что невозможно стало воровать. Разрыв между уплаченным НДС и тем, который к вычету заявляется, у нас в стране один из самых низких в мире – меньше 1%. Для сравнения, в 2016 году он был 8%. В деньгах это 676 млрд рублей, а сейчас – 86,6 млрд. Это та сумма, к которой могут быть вопросы, связанные с неуплатой. (kp.ru)

О фирмах-однодневках

- Шесть лет назад в стране был 1,8 млн фирм-однодневок. Это почти половина всех действующих юрлиц. Сейчас компаний, подпадающих под это определение, осталось меньше 230 тысяч из 4,2 млн всех юридических лиц. Если закроется нелегальный бизнес, это выгодно всем, и простым гражданам-потребителям, и государству, потому что бизнес будет конкурировать не за счет того, кто меньше уплатил налогов, а за счет наращивания производства, снижения издержек, снижения цен и повышения качества товара. Это и есть добросовестная конкуренция. Легализация, которая произошла, полностью поменяла картину в стране в этом смысле. Это, если хотите, похороны однодневок.(kp.ru)

О российской криптовалюте

Это вопрос к ЦБ. Но, несомненно, нужно думать, как предотвратить создание альтернативной системы, не связанной с государством.(Ведомости)

О цифровом будущем

Цифровые платформы — это новая эффективность. Но это и угроза целым отраслям экономики. Airbnb — это прекрасно, и это угроза гостиницам. Что будет с автомобильным рынком в силу появления платформ и беспилотных автомобилей, мы не знаем.(Ъ)

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