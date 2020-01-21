Самые страшные прогнозы сбылись? Новый коронавирус может передаваться между людьми - медики

Китайские медики подтвердили самые страшные опасения. Новый тип коронавируса все-таки может передаваться от человека к человеку, передает "РИА Новости". До этого считалось, что люди могут заразиться только от животных. Однако эта информация оказалась неверной. Заразились уже 14 медиков, которые пытались помочь людям.

В китайском городе Ухань произошла странная вспышка вирусной пневмонии. Болезнь прогрессирует - счёт заболевших идёт уже на десятки человек. По последним данным, их около 60. Медики долго не могли понять, в чём причина странной пневмонии, которая протекает в необычно тяжёлой форме. Однако китайским учёным удалось-таки докопаться до истины. Исследователи, изучающие внезапную вспышку вирусной пневмонии, выяснили, что всему виной новый штамм коронавируса. Лекарства и вакцины от него пока ещё нет. Первый летальный случай зафиксировали в Китае 11 января.

Эксперты комментировали Царьграду, что самый страшный вариант - если вирус будет передаваться от человека к человеку. Это может спровоцировать эпидемию. "Звериные" вирусы относительно безопасны, потому что ими можно заразиться только от животных.

"Любые такие вирусы чем опасны? У нас нет от них лекарств - вообще. Это не первый китайский вирус, не второй и не третий. Были вспышки атипичной пневмонии в Саудовской Аравии, там от верблюдов это передавалось, сейчас в Китае, в Китае тоже не первый раз. Обычно, слава богу, люди заражаются вокруг, 40-100 человек. Там 70 % смертность, выживает из 100 человек около 20, остальные умирают, и всё это само локализуется. Почему именно Китай? Потому что все опасные мутации, в частности гриппа, идут из Китая", - комментировал главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников.