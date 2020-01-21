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Самые страшные прогнозы сбылись? Новый коронавирус может передаваться между людьми - медики
21 января 2020, 14:54 • 102 • В мире
Китайские медики подтвердили, что новый тип коронавируса может передаваться по воздуху. Таким способом люди могут заражаться друг от друга. До этого считалось, что коронавирус люди подхватывали только от животных. Эксперты комментировали Царьграду, что это самый страшный сценарий развития событий, который может спровоцировать эпидемию. Лекарств и схемы лечения заболевания по-прежнему нет.
Китайские медики подтвердили самые страшные опасения. Новый тип коронавируса все-таки может передаваться от человека к человеку, передает "РИА Новости". До этого считалось, что люди могут заразиться только от животных. Однако эта информация оказалась неверной. Заразились уже 14 медиков, которые пытались помочь людям.
В китайском городе Ухань произошла странная вспышка вирусной пневмонии. Болезнь прогрессирует - счёт заболевших идёт уже на десятки человек. По последним данным, их около 60. Медики долго не могли понять, в чём причина странной пневмонии, которая протекает в необычно тяжёлой форме. Однако китайским учёным удалось-таки докопаться до истины. Исследователи, изучающие внезапную вспышку вирусной пневмонии, выяснили, что всему виной новый штамм коронавируса. Лекарства и вакцины от него пока ещё нет. Первый летальный случай зафиксировали в Китае 11 января.
Эксперты комментировали Царьграду, что самый страшный вариант - если вирус будет передаваться от человека к человеку. Это может спровоцировать эпидемию. "Звериные" вирусы относительно безопасны, потому что ими можно заразиться только от животных.
"Любые такие вирусы чем опасны? У нас нет от них лекарств - вообще. Это не первый китайский вирус, не второй и не третий. Были вспышки атипичной пневмонии в Саудовской Аравии, там от верблюдов это передавалось, сейчас в Китае, в Китае тоже не первый раз. Обычно, слава богу, люди заражаются вокруг, 40-100 человек. Там 70 % смертность, выживает из 100 человек около 20, остальные умирают, и всё это само локализуется. Почему именно Китай? Потому что все опасные мутации, в частности гриппа, идут из Китая", - комментировал главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников.
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