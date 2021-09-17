Самые сложные выборы. Россия отражает атаки

Впервые в истории Россия выбирает депутатов Госдумы в течение трёх дней. Но уникальными эти выборы стали не только из-за выбранного пандемийного формата. Мешают нам как изнутри, так и снаружи – о влиянии наших иностранных партнёров ранее заявили в Министерстве иностранных дел.

Голосование стартовало во всех регионах России. 17, 18 и 19 сентября мы выбираем депутатов Госдумы. Кроме того, дополнительные выборы пройдут на местах. Центризбирком уже назвал эти три дня голосования одними из самых напряжённых за последние шесть лет.

Это уже максимальная работа в квадрате, - подчеркнула председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Предстоит не только контролировать очное голосование. Следует обратить внимание и на онлайн-систему, добавила Памфилова. В этом году электронно голосует Москва, и уже с самого утра система подвергается DDoS-атакам. Вслед за атаками появились вбросы о том, что система не работает. Мол, зайти и проголосовать невозможно! На деле оказалось, что проблем нет. Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов так оценил происходящее:

Система онлайн-голосования работает стабильно. Она надёжна, безопасна и готова к атакам, в том числе и к DDoS, - сказал Венедиктов, добавив. - Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы проголосовать.

Выскажемся и о ещё одном напряжённом моменте. В Москве на избирательном участке обнаружили записывающее устройство. Его нашли сотрудники ФСБ, проверяя офис в районе Ново-Переделкино, где проходит голосование. Сотрудники правоохранительных органов заметили странности в конструкции принтера, установленного на участке. Силовики обнаружили лишнюю деталь. Оказалось, что это записывающее устройство, замаскированное под принтер.

Вмешательство в выборы

До начала голосования была проведена большая работа с теми, кто вмемшивался в выборы. По линии МИД России были собраны факты вмешательства и переданы представителю Госдепа США. Более того, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о мерах, которые предпримет наша страна в случае, если США не перестанут переходить черту.

Россия пока воздерживается от создания барьеров для американского бизнеса, однако терпение Москвы не безгранично. Мария Захарова предупредила, что Россия будет вынуждена принять меры, если американская сторона не прекратит вмешательство в выборы через свои IT-компании. Ранее в МИД заявили, что располагают документальными доказательствами подобной деятельности.

Терпение Москвы, воздерживавшейся от барьеров для американского бизнеса, не безгранично,

- сказала Мария Захарова.

Речь идёт об отказе американских интернет-ресурсов удалять запрещённый в России контент. В частности, речь идёт о проектах Алексея Навального и его соратников, посвящённых вмешательству в выборы в Госдуму. Предупреждение возымело действие. Как сообщил глава сенатской комиссии по суверенитету Андрей Климов, после беседы с послом США приложение "Навальный" было удалено из магазинов приложений.

Кто попадёт в Госдуму? Слово народу

В преддверии выборов в Госдуму канал Царьград подвёл итоги проекта "Народное голосование", в котором приняли участие 1,3 миллиона зрителей и читателей. Результаты огласил учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.

В рамках проекта кандидатам в депутаты Госдумы были заданы 5 вопросов, которые выбрала аудитория Царьграда. У политиков поинтересовались: чей Крым? есть ли Бог? в какой стране учатся дети? голосовали ли за поправки в Конституцию? за или против гей-парадов?

Проекту удалось выяснить, что в КПРФ, которая позиционирует себя как патриотическая партия, почти половина кандидатов отказываются отвечать на вопрос о Боге. И это притом что в России, по данным статистики, лишь 4% людей считают себя атеистами.

В свою очередь, для кандидатов от партии ЛДПР очень драматическим стал вопрос о гей-парадах в России. По итогам их ответов на Царьграде появился фильм-расследование "Голубая партия".

А вопрос о Крыме для некоторых кандидатов оказался настолько острым, что вскрыл их прозападные либеральные настроения,

- отметил Константин Малофеев в своём Telegram-канале.

"Народное голосование" - проект, который продемонстрировал, какие на самом деле ценности у партий и отдельных кандидатов. А это самое важное для нас всех как для избирателей, добавил учредитель телеканала Царьград.

Мы должны точно понимать, что за люди идут во власть,

- подчеркнул Константин Малофеев.