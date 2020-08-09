Самые скандальные президентские выборы в истории Белоруссии официально признаны состоявшимися

9 августа в Белоруссии проходят выборы президента, в которых принимает участие пятеро кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. В ЦИК страны сообщили, что выборы признаны состоявшимися – в них приняли участие более 50% избирателей. Нынешняя избирательная кампания сопровождалась многочисленными скандалами и акциями в поддержку оппозиционных кандидатов.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. В Центральной избирательной комиссии страны предупредили, что вечером на участках будет введен пропускной режим.

В избирательном бюллетене фигурируют пять фамилий: это действующий президент страны Александр Лукашенко, баллотирующийся уже на шестой срок, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень, а также Светлана Тихановская, супруга известного видеоблогера Сергея Тихановского, в данный момент находящегося под стражей. В поддержку последней в стране проходили многотысячные митинги. Все, кроме Лукашенко, участвуют в выборах впервые. Также в бюллетене присутствует графа «Против всех».

Лукашенко уже успел проголосовать, посетив избирательный участок в Университете физической культуры в Минске. В ходе общения с журналистами он пообещал, что обстановка на выборах останется под контролем.

Проблемы со связью

В день выборов пользователи столкнулись с проблемами с доступом в интернет. Скорость соединения упала, а некоторые предложения вообще оказались недоступны. Как сообщает издание РБК, при запуске через браузер в Белоруссии перестал работать поисковик Google, не открываются некоторые местные сайты, видеохостинг YouTube, не получается войти в социальную сеть Instagram, при попытке открыть Facebook и Twitter страницы загружаются слишком медленно, а в Telegram не передаются медиафайлы. Проблемы возникли и в работе банковских приложений, а мобильный интернет вообще перестал работать.

Жители Минска пожаловались, что среди сайтов, которые не функционируют в нормальном режиме, оказался портал независимого наблюдения за голосованием – он перестал открываться. Аналогичные жалобы, по данным СМИ, поступают и из других белорусских городов.

Представитель интернет-оператора «Белтелеком» Вадим Шайбаков, комментируя ситуацию, пояснил, что доступ к интернету затруднен из-за перегрузки каналов и высокого зарубежного трафика.

В Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты сообщили, что накануне, 8 августа, поздним вечером на государственные ресурсы обрушилась «большая волна DDoS-атак». Атакам подверглись и сайты Комитета государственной безопасности и МВД республики. 9 августа были зафиксированы еще две атаки. Их удалось отразить, но одним из последствий стали проблемы с оборудованием.

В Минсвязи Белоруссии отказались давать какие-либо комментарии на этот счет, сославшись на выходной день, пообещав прояснить ситуацию в рабочее время.

Выборы состоялись

Согласно избирательному законодательству Белоруссии, выборы считаются состоявшимися в том случае, если в них приняли участие более половины избирателей, включенных в соответствующие списки. Это 6,88 миллиона человек. Как сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, уже к 12:00 явка составила 54,57%. Таким образом, голосование уже признано действительным. Для победы на выборах кандидат должен набрать более половины всех голосов избирателей. Если ни один из претендентов на пост главы государства не наберет нужное количество голосов, будет проводиться второй тур – для победы в нем также необходимо заручиться поддержкой более чем половины избирателей.

В последний раз второй тур голосования пришлось проводить в 1994 году, когда Лукашенко боролся за пост президента с Вячеславом Кебичем и в итоге получил 80% голосов, впервые возглавив страну. В 2010 году его поддержали 79,6% избирателей, а в 2015 – 83,4%.

Принять участие в голосовании могут и граждане, проживающие за границей, в том числе, те, кто находится в Москве. В период с 4 по 8 августа проводилось досрочное голосование, и по его итогам был установлен рекорд – 41,7% избирателей воспользовались возможностью отдать свой голос досрочно. Предыдущий рекорд здесь по числу проголосовавших досрочно был зарегистрирован в 2015 году: 36,05% избирателей.

Неспокойное время

Выборы в Белоруссии сопровождаются задержаниями активистов-оппозиционеров. Кроме того, как стало известно СМИ, задержаны оказались российские журналисты, представляющие «Дождь»: это произошло после разговора с Марией Колесниковой — представителем штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико и соратницей Тихановской. МВД Белоруссии пока никак не прокомментировало случившееся.

Накануне, 8 августа, милиция задержала Марию Мороз, руководителя избирательного штаба Тихановской, которая выступает как лидер объеденной оппозиции – именно она, по мнению экспертов, может составить Лукашенко серьезную конкуренцию в борьбе за президентское кресло. По данным штаба, Мороз была задержана для участия в административном процессе, но он начнется не раньше понедельник, соответственно, ей придется провести в РУВД все выходные. В этот же день задержали Колесникову. Что касается Тихановской, она, по данным СМИ, покинула свою квартиру накануне выборов в целях безопасности.

Днем ранее, 7 августа, правоохранители задержали Николая Лысенкова, главу штаба кандидата Черечня. Его отправили под арест на десять суток, признав виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий. Тогда же задержали как минимум десять велосипедистов, принявших участие в акции в поддержку Тихановской.

В четверг, 6 августа, должен был состояться итоговый митинг Тихановской в Минске, однако власти сорвали это мероприятие и отвели площадку под праздник железнодорожных войск. Из-за этого сторонники кандидата отправились в Киевский сквер, где проходило еще одно массовое мероприятие — семейный праздник «Калейдоскоп творчества». В 19:00 они планировали провести флешмоб в ее поддержку. Двое диджеев из минского Дворца молодежи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский, обеспечивавшие звуковое сопровождение праздника, в 19:00 включили песню «Перемен» Виктора Цоя. Оба диджея были задержаны. Им инкриминировали мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям, суд приговорил их к десяти суткам ареста, а песня превратилась в неофициальный гимн оппозиционного движения.

Ранее, в июле, в Белоруссии правоохранители задержали несколько сотен человек – об этом сообщает правозащитный центр «Весна». В их числе оказались сторонники кандидатов Бабарико и Цепкало, которые протестовали против отказа ЦИК регистрировать последних в качестве кандидатов, а также против ареста Бабарико.

«Российский след»

29 июля в Минске была задержана группа из 33 россиян. Как заявили в белорусском КГБ, эти люди являются бойцами ЧВК Вагнера, и цель их пребывания в стране – организация массовых беспорядков для раскачивания обстановки перед выборами. В Кремле, в свою очередь, отметили, что задержание российских граждан было безосновательным.

Как заявил Лукашенко, он получил письмо от президента РФ Владимира Путина, в котором российский лидер изложил все факты по данной ситуации, и их изучит Следственный комитет Белоруссии.

Александр Лукашенко: «Четко было заявлено президентом России: «Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день». На следующий день я получил от президента РФ письмо, по-моему на пяти страницах. С изложением всех фактов».

Как подчеркнул президент Белоруссии, произошедшее никак не повлияет на отношения между Минском и Москвой, и «что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь!».

Ранее ситуацию прокомментировал посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. По его мнению, она могла быть спровоцирована из третьей страны, заинтересованной в осложнении российско-белорусских отношений. Аналогичную догадку высказала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.