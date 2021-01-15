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Самые "качественные" двойники - у Путина: "Инсайдер" показал, who is who

15 января 2021, 17:00  •  195 • Политика
Некий "инсайдер", якобы имеющий тесные связи с кем-то в администрации Кремля, подтвердил активно распространяющуюся в СМИ информацию о том, что у российского президента есть двойники. Он также добавил, что "клоны" есть у многих мировых лидеров, но у Путина они "самые качественные".
Некоторые Телеграм-каналы, особенно конспирологической направленности, начали распространять информацию, будто бы полученную от знаменитого Чарли Уорда. Этот загадочный человек на Западе пользуется большой популярностью в среде мистификаторов и конспирологов, поскольку регулярно выдаёт самые невероятные слухи, придавая им максимально достоверную форму.
Так, недавно он заявил, что никакой инаугурации Байдена не будет, а Трамп останется президентом ещё на четыре года. Кроме того, Уорд заявил, что у него крайне тесные связи с руководством Китайской коммунистической партии и что именно по его указанию Си Цзиньпин провёл чистку в рядах КПК, начав создание новой партии.
А ещё Уорд дал понять, что достоверно знает о двойниках российского президента. При этом он подчеркнул, что иметь двойников - нормальная практика для мировых лидеров, но если по двойникам Трампа видно, "who is who", то в Кремле двойники гораздо более "качественные". "Я несколько раз встречался с Путиным, но так и не смог понять, это был настоящий Путин или его клон", - цитирует "инсайдера" Телеграм-канал "Теория большого шока".

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