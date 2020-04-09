Самые непопулярные президенты США XX века по версии самих американцев • 43 • Аналитика

В ХХ веке во главе США стояли самые разные правители. Помимо ярких политиков, некоторые из которых были действительно выдающимися историческими личностями (Франклин Делано Рузвельт), а другие, возможно, управляли страной не столь удачно, но попросту являлись всеобщими любимцами (Джон Кеннеди), это столетие подарило американцам и таких лидеров, о которых иначе как с приложением эпитетов вроде «ненавистный» или «позорный» даже не вспоминают.



Попробуем разобраться, кто из хозяев Белого дома умудрился своим правлением вызвать самое большее недовольство соотечественников.







Основываться при этом мы будем на материалах изучения общественного мнения жителей самих Соединенных Штатов и оценочных высказываниях тамошних экспертов. Если говорить о президентах США начала и середины нынешнего века, то явный негатив у всех, пожалуй, жителей страны вызывают двое: Герберт Гувер и Ричард Никсон.



Первого более чем заслуженно называют отцом Великой депрессии. Именно при Гувере экономика США пережила кризис, хуже которого не знала, во всяком случая, до дня нынешнего. При этом данный президент был жестким противником любых мер по поддержке малоимущего населения страны, заявив, что они «деморализуют нацию». В итоге стремительно плодившиеся в стране стихийные таборы безработных и бомжей стали называть «гувервиллями». К тому же при Гувере в стране вовсю действовал печально знаменитый «сухой закон», пусть и не им придуманный. Сильно у нас Горбачева любят? Вот Гувер – что-то вроде американского варианта Михаила Сергеевича, вот только страна при нём всё-таки не развалилась.



С Никсоном история другая. Ничем особенным он своим избирателям не насолил. С его именем, правда, частенько связывают войну во Вьетнаме, но начал ее не он. Да и экономических потрясений на долю США в годы президентства этого лидера тоже не выпадало. Однако именно оно ассоциируется с самым, пожалуй, масштабным и громким политическим скандалом за всю историю страны – «Уотергейтом». В результате попавших в СМИ и дошедших до судебного разбирательства разоблачений его команды, касавшихся политической коррупции и, говоря в современных терминах, «вмешательства в выборы», Никсон вынужден был добровольно оставить президентский пост, поскольку в противном случае его импичмент был бы неминуем.



Это, так сказать, классика. Перейдем теперь к президентам США, намного более близким к нашему времени. Согласно исследованиям, проводившимся независимо друг от друга двумя весьма уважаемыми американскими организациями – социологической службой Gallup и компанией PPP (Public Policy Polling), помимо уже упомянутого Ричарда Никсона, наибольшего числа негативных оценок жителей США удостоились два президента: Джордж Буш-младший и Барак Обама. С обоими этими лидерами дело обстоит очень непросто: их популярность в США менялась со временем от резкого взлета до катастрофического падения.



Так, младший из семейства Бушей, придя к власти в начале 2001 года, получил мощнейший задел доверия и поддержки американцев после событий 11 сентября. Тем не менее, последовавшие за этим далеко не блестящие и вызывавшие изначально массу вопросов военные кампании в Афганистане и Ираке популярности ему сильно поубавили. А дальше стало еще хуже, несмотря на давшееся с большим трудом переизбрание в 2004 году. Провальные действия власти по ликвидации последствий урагана «Катрина», убившего почти 2 тысячи человек и почти полностью затопившего Новый Орлеан, обвинения в использовании тайных тюрем, где вовсю использовались пытки и прочие подобные вещи, очень не понравилось американцам.



На все это постоянно накладывались нелепые высказывания главы Белого дома, получившие в народе имя бушизмов, и трагикомические инциденты вроде того случая, когда лидер нации едва не умер, подавившись соленым крекером. В конечном итоге над далеко не блестящими умственными способностями Буша-младшего не потешался в Соединенных Штатах (да и во всем мире) только ленивый. Венцом всего стал ботинок от египетского журналиста Мунтазара аль-Зейди, «поразивший» главу великой державы в 2008 году во время пресс-конференции в Багдаде.



Неудивительно, что, согласно данным международного информационно-аналитического агентства Washington ProFile, при проведении опроса «Худшие президенты страны с 1945 года» Джордж Буш-младший набрал 34% голосов. Впрочем, спустя пять лет президентства Барака Обамы эта сомнительная пальма первенства перешла уже к нему. Во всяком случае, так утверждал Квиннипэкский университет США, тоже решивший определить самого малопочтенного с 1945 года лидера нации. Обама, по данным его исследователей, получил 33% голосов, а Буш-младший — всего 28%. Пришедший к власти в 2009 году на волне огромных надежд и ожиданий первый чернокожий президент Соединенных Штатов по большей части их не оправдал. Во всяком случае, таково мнение его соотечественников.



За время президента нынешнего лидера США, Дональда Трампа, «почетное» место в списке худших из худших глав государства американские источники прочили ему уже неоднократно. Что ж, разворачивающаяся сейчас в стране борьба с пандемией коронавируса дает 45-му президенту совершенно равнозначные шансы как на то, чтобы оправдать эти прогнозы, так и на то, чтобы оказаться на самом верху рейтинга народных симпатий – в зависимости от ее конечных результатов, естественно. В ХХ веке во главе США стояли самые разные правители. Помимо ярких политиков, некоторые из которых были действительно выдающимися историческими личностями (Франклин Делано Рузвельт), а другие, возможно, управляли страной не столь удачно, но попросту являлись всеобщими любимцами (Джон Кеннеди), это столетие подарило американцам и таких лидеров, о которых иначе как с приложением эпитетов вроде «ненавистный» или «позорный» даже не вспоминают.Попробуем разобраться, кто из хозяев Белого дома умудрился своим правлением вызвать самое большее недовольство соотечественников.Основываться при этом мы будем на материалах изучения общественного мнения жителей самих Соединенных Штатов и оценочных высказываниях тамошних экспертов. Если говорить о президентах США начала и середины нынешнего века, то явный негатив у всех, пожалуй, жителей страны вызывают двое: Герберт Гувер и Ричард Никсон.Первого более чем заслуженно называют отцом Великой депрессии. Именно при Гувере экономика США пережила кризис, хуже которого не знала, во всяком случая, до дня нынешнего. При этом данный президент был жестким противником любых мер по поддержке малоимущего населения страны, заявив, что они «деморализуют нацию». В итоге стремительно плодившиеся в стране стихийные таборы безработных и бомжей стали называть «гувервиллями». К тому же при Гувере в стране вовсю действовал печально знаменитый «сухой закон», пусть и не им придуманный. Сильно у нас Горбачева любят? Вот Гувер – что-то вроде американского варианта Михаила Сергеевича, вот только страна при нём всё-таки не развалилась.С Никсоном история другая. Ничем особенным он своим избирателям не насолил. С его именем, правда, частенько связывают войну во Вьетнаме, но начал ее не он. Да и экономических потрясений на долю США в годы президентства этого лидера тоже не выпадало. Однако именно оно ассоциируется с самым, пожалуй, масштабным и громким политическим скандалом за всю историю страны – «Уотергейтом». В результате попавших в СМИ и дошедших до судебного разбирательства разоблачений его команды, касавшихся политической коррупции и, говоря в современных терминах, «вмешательства в выборы», Никсон вынужден был добровольно оставить президентский пост, поскольку в противном случае его импичмент был бы неминуем.Это, так сказать, классика. Перейдем теперь к президентам США, намного более близким к нашему времени. Согласно исследованиям, проводившимся независимо друг от друга двумя весьма уважаемыми американскими организациями – социологической службой Gallup и компанией PPP (Public Policy Polling), помимо уже упомянутого Ричарда Никсона, наибольшего числа негативных оценок жителей США удостоились два президента: Джордж Буш-младший и Барак Обама. С обоими этими лидерами дело обстоит очень непросто: их популярность в США менялась со временем от резкого взлета до катастрофического падения.Так, младший из семейства Бушей, придя к власти в начале 2001 года, получил мощнейший задел доверия и поддержки американцев после событий 11 сентября. Тем не менее, последовавшие за этим далеко не блестящие и вызывавшие изначально массу вопросов военные кампании в Афганистане и Ираке популярности ему сильно поубавили. А дальше стало еще хуже, несмотря на давшееся с большим трудом переизбрание в 2004 году. Провальные действия власти по ликвидации последствий урагана «Катрина», убившего почти 2 тысячи человек и почти полностью затопившего Новый Орлеан, обвинения в использовании тайных тюрем, где вовсю использовались пытки и прочие подобные вещи, очень не понравилось американцам.На все это постоянно накладывались нелепые высказывания главы Белого дома, получившие в народе имя бушизмов, и трагикомические инциденты вроде того случая, когда лидер нации едва не умер, подавившись соленым крекером. В конечном итоге над далеко не блестящими умственными способностями Буша-младшего не потешался в Соединенных Штатах (да и во всем мире) только ленивый. Венцом всего стал ботинок от египетского журналиста Мунтазара аль-Зейди, «поразивший» главу великой державы в 2008 году во время пресс-конференции в Багдаде.Неудивительно, что, согласно данным международного информационно-аналитического агентства Washington ProFile, при проведении опроса «Худшие президенты страны с 1945 года» Джордж Буш-младший набрал 34% голосов. Впрочем, спустя пять лет президентства Барака Обамы эта сомнительная пальма первенства перешла уже к нему. Во всяком случае, так утверждал Квиннипэкский университет США, тоже решивший определить самого малопочтенного с 1945 года лидера нации. Обама, по данным его исследователей, получил 33% голосов, а Буш-младший — всего 28%. Пришедший к власти в 2009 году на волне огромных надежд и ожиданий первый чернокожий президент Соединенных Штатов по большей части их не оправдал. Во всяком случае, таково мнение его соотечественников.За время президента нынешнего лидера США, Дональда Трампа, «почетное» место в списке худших из худших глав государства американские источники прочили ему уже неоднократно. Что ж, разворачивающаяся сейчас в стране борьба с пандемией коронавируса дает 45-му президенту совершенно равнозначные шансы как на то, чтобы оправдать эти прогнозы, так и на то, чтобы оказаться на самом верху рейтинга народных симпатий – в зависимости от ее конечных результатов, естественно. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





43 Источник Похожие новости Начало конца нефтяного безумия Окончательный диагноз? Наполеон Бонапарт как фактор эпидемического процесса От отряда 731 до центра Лугара: как вирусы и бактерии превратили в биологическое оружие Пора менять операционную систему управления страной Готова ли Россия к обороне на море? Новости партнеров