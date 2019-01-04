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Самые необычные подарки на Новый год главам государств

04 января 2019, 13:24  •  28 • В мире
Новый год — время дарить подарки. Особой оригинальностью в этом всегда отличаются главы государств. Мы решили вспомнить самые необычные презенты, преподнесённые национальным лидерам
Автор:
Петрова Александра
Мы часто ломаем голову над тем, что подарить своим близким: банальные вещи не хочется, а на необычные подарки не хватает фантазии.
Но что можно подарить президенту страны? Оказывается, всё что угодно — от персиковой косточки до настоящей русской баньки.
Носки с уткой для Трампа
Начнём с наших заокеанских «партнёров». Нынешний президент США Дональд Трамп в феврале прошлого года удостоился прекрасной пары ярких носков с изображением утки. Такой подарок преподнёс ему представитель страховой компании Aflac после деловой встречи в Овальном кабинете Белого дома.
Как оказалось, подарок был выбран неслучайно: когда-то супруга президента Мелания Трамп снималась в рекламном ролике Aflac, по сюжету которого она менялась голосами с уткой. Птица говорила голосом Мелании, а будущая первая леди США крякала.
Трамп воспринял подарок с юмором и поблагодарил представителя компании за напоминание о модельной карьере жены.
Вкусные подарки для американских лидеров
Третьему президенту США Томасу Джефферсону в 1801 году сделали необычный подарок — огромный сыр весом около 500 кг. Одарить президента таким образом решили члены баптистской общины. Они долго трудились над сыром, заботясь лишь о том, как доставить подарок Джефферсону. Его вывезли на салазках из Чешира, отправили на баркасе до Балтимора по реке Гудзон и, наконец, на повозке доставили в Вашингтон. Как раз на Новый год — 1 января 1802 года.

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