Самые необычные подарки на Новый год главам государств

Новый год — время дарить подарки. Особой оригинальностью в этом всегда отличаются главы государств. Мы решили вспомнить самые необычные презенты, преподнесённые национальным лидерам

Автор:

Петрова Александра

Мы часто ломаем голову над тем, что подарить своим близким: банальные вещи не хочется, а на необычные подарки не хватает фантазии.

Но что можно подарить президенту страны? Оказывается, всё что угодно — от персиковой косточки до настоящей русской баньки.

Носки с уткой для Трампа

Начнём с наших заокеанских «партнёров». Нынешний президент США Дональд Трамп в феврале прошлого года удостоился прекрасной пары ярких носков с изображением утки. Такой подарок преподнёс ему представитель страховой компании Aflac после деловой встречи в Овальном кабинете Белого дома.

Как оказалось, подарок был выбран неслучайно: когда-то супруга президента Мелания Трамп снималась в рекламном ролике Aflac, по сюжету которого она менялась голосами с уткой. Птица говорила голосом Мелании, а будущая первая леди США крякала.

Трамп воспринял подарок с юмором и поблагодарил представителя компании за напоминание о модельной карьере жены.

Вкусные подарки для американских лидеров

Третьему президенту США Томасу Джефферсону в 1801 году сделали необычный подарок — огромный сыр весом около 500 кг. Одарить президента таким образом решили члены баптистской общины. Они долго трудились над сыром, заботясь лишь о том, как доставить подарок Джефферсону. Его вывезли на салазках из Чешира, отправили на баркасе до Балтимора по реке Гудзон и, наконец, на повозке доставили в Вашингтон. Как раз на Новый год — 1 января 1802 года.