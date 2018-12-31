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Самые нечестные и грязные выборы: Украинский политик оценил стартовавшую избирательную кампанию

31 декабря 2018, 18:24  •  38 • Политика
Стартовавшая избирательная кампания на Украине будет самой нечестной и грязной в современной истории страны, это будут "выборы ради выборов", считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал информагентству "ФАН" стартовавшую в стране избирательную кампанию, отметив, что она станет очередным фарсом киевских политиков. По словам Журавко, если действующий президент и парламент были избраны незаконно, то и разворачивающаяся кампания по выбору нового президента тоже незаконна, а значит, кто бы ни пришел на власть, он будет вне закона.
"Это будут выборы ради выборов", самые нечестные и грязные в современной истории страны, заявил собеседник ФАН, не исключив, что во время предвыборной кампании в стране могут появиться политические жертвы украинских националистов. По мнению политика, кандидаты в президенты могут столкнуться с атаками радикалов во время своих поездок по регионам страны.
Согласно данным соцопросов, большинство населения Украины в настоящее время поддерживает лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, в то время, как Петр Порошенко отличается рекордным антирейтингом, передает ФАН.

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