«Самые напряжённые дни для скорой помощи»: Онищенко высказался по поводу продолжительных новогодних каникул

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал свою позицию по продолжительным новогодним каникулам. По его словам, эти дни считаются «самыми напряжёнными» для сотрудников здравоохранения, а также негативно сказываются на экономике страны. В Госдуме полагают, что новогодний отдых в кругу близких, напротив, необходим в условиях пандемии COVID-19 и действующих ограничений.

Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко высказался по поводу длинных новогодних каникул.

«Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января — это самые напряжённые дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее», — сказал Онищенко в беседе с РИА Новости.

В разговоре с телеканалом «360» Геннадий Онищенко подчеркнул, что никакая болезнь, в том числе коронавирусная инфекция, не наносит столько ущерба здоровью, сколько «эта пьяная декада».

«Если мы посмотрим 11 и 12 января, что будет по отчётам скорой помощи, то схватимся за голову», — пояснил он.

В ноябре власти ряда субъектов РФ, в том числе Москвы, приняли решение о запрете рождественских и новогодних гуляний из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно последним данным оперативного штаба, в России общее число выявленных случаев коронавируса достигло 2 488 912 (28 142 — за последние сутки).

Академик РАН также добавил, что продолжительные выходные негативно влияют на экономику страны.

«Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что всё равно никто не работает. Ведь никогда такого не было: всегда отдыхали очень разумно. А потом и до старого Нового года — до 14-го. Но это были 1990-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами. А теперь-то зачем это делать?» — цитирует его РИА Новости.

Геннадий Онищенко

© Нина Зотина/РИА Новости

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днём находится на усмотрении региональных властей.

«Своего рода передышка для людей»

Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, на фоне ситуации с пандемией COVID-19 продолжительный отдых в кругу семьи, наоборот, должен положительно отразиться на самочувствии россиян.

«Я думаю, что в условиях пандемии, когда люди живут в постоянном стрессе, наверное, отдых с близкими — это то, что необходимо», — сказал парламентарий в беседе с RT.

При этом Гутенёв согласился с тем, что риски для здоровья, особенно в новогодние праздники, возрастают, в том числе это связано и с бытовым травматизмом. В то же время он пояснил, что следует «как можно реже менять устоявшиеся практики и традиции».

«И если мы привыкли, что существуют достаточно продолжительные новогодние праздники, в том числе когда школьники с родителями могут не фрагментарно, а постоянно, на несколько дней сверстать совместные планы отдохнуть, я, наверное, в большей степени это приветствую», — заключил депутат.

Вместе с тем врач и телеведущий Александр Мясников не согласился с высказыванием бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко о негативном влиянии длинных новогодних каникул на здоровье россиян.

«Как клиницист скажу, что на здоровье россиян плохо влияет депрессия, изоляция, неуверенность в завтрашнем дне. Сегодня у людей одно светлое пятно — грядущие всенародные новогодние праздники», — констатировал он в своём Telegram-канале.

Как полагает заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, не стоит сокращать новогодние каникулы, которые позволяют гражданам сделать «своего рода передышку».

«Во всём мире рождественские каникулы есть, этого никто не отменял... Поэтому моё мнение: рождественская неделя должна быть, мне так кажется. По крайнем мере, кто попадает на скорую в результате таких мероприятий, празднеств, он всё равно найдёт себе повод для того, чтобы праздновать, а так, я считаю, что недельные каникулы, 7-8 дней, это вполне приемлемый вариант. Своего рода передышка для людей, есть возможность и отдохнуть, и вздохнуть. И с детьми, c внуками побыть, тем более, что в это время у детей каникулы в школах, поэтому, мне кажется, неплохо, что эти каникулы есть», — сказала собеседница RT.