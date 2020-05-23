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Самые мрачные прогнозы подтвердились: В мире появился новый эпицентр COVID-19
23 мая 2020, 10:55 • 44 • В мире
Исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан заявил, что в мире появился новый эпицентр коронавирусной инфекции. Самые мрачные прогнозы специалистов подтвердились. Заболевших и умерших всё больше на целом континенте.
"В каком-то смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни", - произнёс Майк Райан.
Он добавил, что во многих странах этого континента растёт число новых случаев COVID-19.
Наиболее пострадавшей страной является Бразилия. По данным на вечер 22 мая, там зарегистрировано свыше 310 тысяч случаев COVID-19. Умерло более 20 тысяч жителей. В Перу инфицированных 108 тысяч, в Чили - почти 62 тысячи, в Эквадоре - около 36 тысяч. И это при том, что пик заболеваемости этими странами ещё не пройден.
Ситуация в ряде южноамериканских регионов настолько сложная, что появились массовые захоронения людей. Гробы с умершими кладут друг на друга. В столице Перу смертность такая же, как в самый напряжённый с точки зрения эпидемиологической обстановки месяц в Париже. Уже сейчас городу Гуаякиль (Эквадор) предрекают судьбу Нью-Йорка по количеству летальных исходов от коронавируса.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что COVID-19 можно сравнить с "небольшим гриппом". Жёстких карантинных мер в стране так и не было введено, а те ограничения, которые действовали, ослабили слишком рано. Причиной такого решения властей стал страх огромного экономического ущерба, который нанесёт пандемия.
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