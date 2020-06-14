«Самые мощные самоходные гаубицы»: армия США получила новые «Паладины» • 9 • Аналитика

Американская армия получила новую модификацию самоходной гаубицы «Паладин». 155-мм гаубица M109A7 призвана заменить M109A6 Paladin в армейской артиллерии с целью повышения боеспособности и мощности последней.





Что представляет собой M109A7?

Это последняя модификация САУ M109, производимых BAE Systems. Она создана на основе Paladin M109A6, однако имеет улучшенное шасси, обеспечивающее большую живучесть машины и снижение расходов на ее эксплуатацию. Кроме того, вместо двигателя «Детройт Дизель» мощностью 440 л.с. на новой модификации установлен двигатель от боевой машины «Брэдли» «Камминс» V903 мощностью 675 л. с.



Также модернизированная гаубица имеет цифровую систему управления огнем, полуавтоматическую систему заряжания, а гидравлические системы управления орудия в новой версии заменены на электрический привод. Это решение позволило увеличить боекомплект САУ, что неизбежно отразилось на ее боеспособности в лучшую сторону.



Как известно, в марте 2020 года Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией BAE Systems на сумму в 339 млн долларов. Предмет контракта – производство 48 самоходных гаубиц M109A7 (SPH) и машины M992A3 для перевозки боеприпасов.



Партия новых гаубиц была поставлена на вооружение 2-го батальона 82-го полка полевой артиллерии – одного из лучших артиллерийских полков в американских сухопутных войсках.



Самая смертоносная боевая бригада на планете Земля стала еще более смертоносной с помощью новейшей версии самоходной 155-мм гаубицы Паладина. 2-й батальон 82-го полевого артиллерийского полка вчера завладел М109А7,

- утверждают американские военные в Facebook.



Отметим, что 82-й полевой артиллерийский полк, базирующийся в Форт-Худ в штате Техас, является реально воюющим. Его подразделения участвовали в боевых действиях во Вьетнаме, в войне в Персидском заливе, воевали в Ираке. Кстати, в Ираке до сих пор размещены отдельные подразделения как раз 2-го батальона 82-го артиллерийского полка.



M109A7 Paladins roll into the Steel Dragon motorpool. 2-82FA is the first battalion in the 1st Cavalry Division to receive the Army’s newest fleet of M109A7 Paladins. These "big guns" represent the cutting edge of technology - delivering timely and accurate indirect fire in support of the GREYWOLF brigade. Modernization of our combat platforms ensures that the Steel Dragons remain the most lethal Artillery battalion on planet Earth. Опубликовано 2nd Battalion 82nd Field Artillery Regiment Четверг, 11 июня 2020 г.

Появление в американской армейской артиллерии новых «Паладинов» стало следствием пересмотра политики сухопутных войск США в сфере вооружений. Дело в том, что еще три года назад американским исследовательским центром RAND был опубликован доклад о боевых возможностях российской армии, рассматриваемой в числе наиболее вероятных противников американских вооруженных сил. Эксперты пришли к выводу, что возможности американских сухопутных войск серьезно уступают именно в области артиллерии.



Долгое время американское военное ведомство не уделяло должного внимания развитию артиллерийских вооружений, что позволило России нарастить потенциал своих артиллерийских частей. В американской же армии до последнего времени основу артиллерии составляли различные модификации гаубиц, разработанных еще в 1960-е годы. Поэтому и возникла потребность в переоснащении артиллерийских частей новыми М109А7, которые американские офицеры амбициозно называют самыми мощными и смертоносными в мире гаубицами. Американская армия получила новую модификацию самоходной гаубицы «Паладин». 155-мм гаубица M109A7 призвана заменить M109A6 Paladin в армейской артиллерии с целью повышения боеспособности и мощности последней.Это последняя модификация САУ M109, производимых BAE Systems. Она создана на основе Paladin M109A6, однако имеет улучшенное шасси, обеспечивающее большую живучесть машины и снижение расходов на ее эксплуатацию. Кроме того, вместо двигателя «Детройт Дизель» мощностью 440 л.с. на новой модификации установлен двигатель от боевой машины «Брэдли» «Камминс» V903 мощностью 675 л. с.Также модернизированная гаубица имеет цифровую систему управления огнем, полуавтоматическую систему заряжания, а гидравлические системы управления орудия в новой версии заменены на электрический привод. Это решение позволило увеличить боекомплект САУ, что неизбежно отразилось на ее боеспособности в лучшую сторону.Как известно, в марте 2020 года Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией BAE Systems на сумму в 339 млн долларов. Предмет контракта – производство 48 самоходных гаубиц M109A7 (SPH) и машины M992A3 для перевозки боеприпасов.Партия новых гаубиц была поставлена на вооружение 2-го батальона 82-го полка полевой артиллерии – одного из лучших артиллерийских полков в американских сухопутных войсках.- утверждают американские военные в Facebook.Отметим, что 82-й полевой артиллерийский полк, базирующийся в Форт-Худ в штате Техас, является реально воюющим. Его подразделения участвовали в боевых действиях во Вьетнаме, в войне в Персидском заливе, воевали в Ираке. Кстати, в Ираке до сих пор размещены отдельные подразделения как раз 2-го батальона 82-го артиллерийского полка.Появление в американской армейской артиллерии новых «Паладинов» стало следствием пересмотра политики сухопутных войск США в сфере вооружений. Дело в том, что еще три года назад американским исследовательским центром RAND был опубликован доклад о боевых возможностях российской армии, рассматриваемой в числе наиболее вероятных противников американских вооруженных сил. Эксперты пришли к выводу, что возможности американских сухопутных войск серьезно уступают именно в области артиллерии.Долгое время американское военное ведомство не уделяло должного внимания развитию артиллерийских вооружений, что позволило России нарастить потенциал своих артиллерийских частей. В американской же армии до последнего времени основу артиллерии составляли различные модификации гаубиц, разработанных еще в 1960-е годы. Поэтому и возникла потребность в переоснащении артиллерийских частей новыми М109А7, которые американские офицеры амбициозно называют самыми мощными и смертоносными в мире гаубицами. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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