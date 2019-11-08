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Самые громкие уголовные дела украинских политиков: У Кличко пока одно, у Порошенко – уже 13

08 ноября 2019, 03:09  •  74 • Политика
Главные действующие лица украинского спектакля периода Порошенко один за другим попадают под уголовное преследование. Сейчас – Кличко. Кто следующий?
Автор:
Полонский Андрей
На Украине возбуждено уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей. Их обвиняют не только в хищении государственных средств, что для украинских должностных лиц уже просто банальность, но и в государственной измене. В чём заключается измена бывшего боксёра, пока до конца непонятно, с хищениями и злоупотреблением служебным положением всё куда проще. В Киеве и окрестностях это излюбленный вид спорта у высокопоставленных персон.
На сегодняшний день в стране начаты десятки, если не сотни, расследований деятельности главных персонажей первого послемайданного президентства. Тут своего рода злая ирония судьбы. Главными лозунгами Майдана были люстрация и борьба с коррупцией. В результате победы «оранжевых» выяснилось, что чиновники «новой Украины» берут больше, а работают хуже их предшественников. Страна в развале, коррупционные схемы мало в чём изменились. А вот массовые обвинения в госизмене – это что-то новое, при Януковиче и раньше вроде повода не было. Конечно, не все новые дела дойдут до суда. Но многим соратникам Порошенко от обвинений уже не уйти.
Порошенко – первый
Естественно, лидирует по числу возбуждённых дел сам Пётр Порошенко. У него в арсенале их уже 13. Последнее было открыто в октябре этого года – по факту декларирования недостоверной информации в 2018 году.
Пётр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress
Надо сказать, что это самое невинное обвинение против экс-президента. Помимо него Петру Алексеевичу вменяют государственную измену в ходе столкновения в Керченском проливе, узурпацию судебной власти и попытки злоупотребления судебным положением. Кроме того, его обвиняют в нескольких экономических преступлениях, куда уж без них.
Однако пока дела Порошенко и Кличко особой перспективы не имеют. Шансы на то, что они дойдут до суда, не так уж и велики. Однако у других главных действующих лиц порошенковского спектакля перспективы куда менее туманные.
Бровченко, Гладковский – кто следующий?
В конце октября в Киеве был задержан бывший заместитель министра экономики правительства Гройсмана Юрий Бровченко. Его подозревают в нанесении вреда обороноспособности Украины. Простыми словами, чиновник просто обкрадывал армию.
Схожее обвинение выдвинуто и против бывшего заместителя секретаря СНБО и близкого друга Петра Порошенко Олега Гладковского. Гладковского «тормознули» прямо в аэропорту Борисполь, когда он пытался покинуть страну, а потом отпустили под залог. Его также обвиняют в хищениях в оборонной отрасли и в декларировании заведомо ложных сведений.
На той же «условной» скамье подсудимых сидят и бывший министр инфраструктуры Украины, главный враг железнодорожного сообщения между Украиной и Россией Владимир Омелян, бывший замминистра Юрий Грымчак, народный депутат Ярослав Дубневич и многие, многие другие. Все эти люди, дорвавшись до власти по итогам Майдана, самозабвенно погружали страну в политический и экономический хаос, нанося тем самым трудно оценимый вред всей Украине, её настоящему и будущему. Но пока обвиняют их не в этом. Пока их обвиняют в серии экономических и коррупционных преступлений, которые к тому же ещё нужно доказать. Однако новый украинский генеральный прокурор Руслан Рябопашка демонстрирует готовность довести эти дела до конца.
Дело Сергея Пашинского
В ряду многочисленных однотипных расследований против бывших деятелей порошенковской поры особняком стоит дело бывшего народного депутата и первого главы администрации президента Украины после Майдана (март-июль 2014 года) Сергея Пашинского.
Пашинского обвиняют ни много ни мало в ранении жителя Киева из наградного пистолета в новогоднюю ночь 2016 года. Депутат поссорился с неким гражданином по фамилии Химикус и, не найдя других аргументов, просто выстрелил в своего обидчика. Хорошо, что попал в ногу.
При Порошенко, особенно если учитывать принцип депутатской неприкосновенности, дело это не раз пытались замять, но со сменой власти оно получило новый ход. 7 октября этого года Пашинский был арестован, причём без права освобождения под залог.
И возможно, дело бывшего нардепа можно было бы отнести к разряду бытовых конфликтов, если бы не другие обвинения, а также его личность и политический бэкграунд.
Помимо хулиганского выстрела Пашинский обвиняется в закупке техники для армии по завышенным ценам, и в этой истории участвовали не только Гладковский и Бровченко, но, скорее всего, и другие лица из ближайшего окружения Порошенко. Кроме того, экс-нардепа подозревают в организации заказного политического убийства. Замешан он и в крайне запутанной и противоречивой истории со снайперами на Майдане.
Для украинских националистов и сторонников Порошенко арест Пашинского стал очередным свидетельством «капитуляции перед оккупантами». В том-то и дело, что личность и история скандального нардепа такова, что, потянув за эту ниточку, можно вытянуть на белый свет многие скандалы и преступления, связанные с постмайданной украинской властью. И, разумеется, очень многим этого категорически не хотелось бы.
Сергей Пашинский (в центре). Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress
Поэтому в словах профессора конституционного и административного права Киевского университета Андрея Портнова есть много правды:
«Пётр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого Вашего преступления. Мы будем делать всё, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора».
Главный козырь Зеленского
Разумеется, нынешние аресты и обвинения в Киеве имеют очевидную политическую подоплёку. Для президента Владимира Зеленского борьба с преступлениями ушедшей власти – один из немногих способов поддержать популярность.
Ни прекратить войну, ни привести в порядок экономику пока не удаётся, и в ближайшей перспективе вряд ли удастся, без больших внутренних потрясений.
И разумеется, виновные должны быть найдены. Для Зеленского и его сторонников тут нет вопросов: во всём виновны Порошенко и вся послемайданная команда. Благо, ещё задолго до 2014 года преследование лишившихся должностей чиновников стало одним из основных массовых развлечений в украинском государстве. Публику это отвлекает, а новая власть может заново осваивать доставшуюся ей на несколько лет страну.

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