Самые дорогостоящие в мире американские F-35 Lightning II пока только имитируют, что они истребители 5-го поколения - СМИ

Журнал Popular Mechanics рассказал, что первые истребители F-35A Lightning II не получат модернизации до новейшей конфигурации Block 4. Как пишет издание, в командовании приняли решение использовать новейшие самолеты и в качестве «Агрессоров».

11 бортов F-35A ранних версий, которые находятся сейчас на базах ВВС Эдвардс и Эглин, будут переброшены на базу Неллис. "Стелсы" войдут в состав 65-й эскадрильи, чтобы имитировать истребителя 5-го поколения.

Во многом это решение определено экономической стороной вопроса. Модернизация F-35A Lightning II ранних версий до конфигурации Block 4 обойдется в $15 млн.

Военные решили, что эскадрилья "Агрессоров", состоящая из F-35, позволит отработать схемы действий для поражения "Стелсов" противника, а также существенно сэкономит средства военного ведомства.

Lockheed Martin F-35 Lightning II являются истребителями пятого поколения, в которые Пентагон только до 2016 года вложил в $400 млрд, что делает программу по созданию последних F-35 самой дорогостоящей в мире.