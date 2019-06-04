Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Йоханнес Хан заявил в Кишинёве: «Правительство должно быть сформировано в июне»
Зеленский вернул Кучме работу и прокомментировал снос бюста Жукову. Вечер с Соло...
"У нас очень мало времени. Нам нужны реальные уголовные дела": Зеленск...
"Мерзость только в путинском ГУЛАГе?" Гаспарян предложил "яснолик...
Главная / В мире

Самые дорогостоящие в мире американские F-35 Lightning II пока только имитируют, что они истребители 5-го поколения - СМИ

04 июня 2019, 14:54  •  26 • В мире
СМИ сообщили, что первые истребители F-35A Lightning II не получат модернизации до новейшей конфигурации Block 4. Командование приняло решение, что они пока только будут имитировать истребители - бомбардировщики пятого поколения.
Журнал Popular Mechanics рассказал, что первые истребители F-35A Lightning II не получат модернизации до новейшей конфигурации Block 4. Как пишет издание, в командовании приняли решение использовать новейшие самолеты и в качестве «Агрессоров».
11 бортов F-35A ранних версий, которые находятся сейчас на базах ВВС Эдвардс и Эглин, будут переброшены на базу Неллис. "Стелсы" войдут в состав 65-й эскадрильи, чтобы имитировать истребителя 5-го поколения.
Во многом это решение определено экономической стороной вопроса. Модернизация F-35A Lightning II ранних версий до конфигурации Block 4 обойдется в $15 млн.
Военные решили, что эскадрилья "Агрессоров", состоящая из F-35, позволит отработать схемы действий для поражения "Стелсов" противника, а также существенно сэкономит средства военного ведомства.
Lockheed Martin F-35 Lightning II являются истребителями пятого поколения, в которые Пентагон только до 2016 года вложил в $400 млрд, что делает программу по созданию последних F-35 самой дорогостоящей в мире.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
03 июня 2019, 19:24
Президент Филиппин признался, что стал презирать красивых мужчин
04 июня 2019, 14:54
Дайджест СМИ: Трамп оконфузился в Британии, Швеция не обвиняет Ассанжа, новые санкции против России
04 июня 2019, 01:54
Гордость не того цвета: В Тель-Авиве перед парадом ЛГБТ вывесили флаги Литвы
04 июня 2019, 08:24
Стреляли по бутылкам, убили ребёнка: Зеленский через Facebook обещал покарать полицейских-убийц
03 июня 2019, 16:09
Запланированный скандал. Трамп прибыл с госвизитом в Британию
04 июня 2019, 11:39
Зеленский отмахнулся от Харькова и отправился в Брюссель «возвращать Крым»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2019, 04:54
"Моторола отобрал оружие": В Сети припомнили "подвиги" нового начальника Госохраны Зеленского
29 мая 2019, 06:09
"Все стреляли, а этот не успел": В Сети высмеяли "крымские разоблачения" экс-начальника Генштаба Украины
31 мая 2019, 10:09
Делягин предсказал "самоубийство" России: "Годик мы еще проживем. Дальше вряд ли"
01 июня 2019, 02:24
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
31 мая 2019, 06:54
"Будут с автоматами ходить по Верховной раде": Цимбалюк заявил об угрозе мира с ополченцами Донбасса
02 июня 2019, 01:09
Россия «кидает» Иран с С-400, а Украина обещает повторить (Обзор ИноСми)
03 июня 2019, 01:24
Под силу ли Украине захватить Донбасс и Крым?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.