"Самые дорогие чиновники Украины". Кого еще хочет уволить Зеленский

Сменив правительство, Верховная рада занялась силовиками. Парламент выразил недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, а чтобы уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, понадобится специальный нормативный акт. Рябошапку и Сытника подозревают в том, что они блокировали дела против лиц, близких к Петру Порошенко. Сможет ли Владимир Зеленский свести счеты с предшественником и воплотить в жизнь обещание "Весна придет — сажать будем", разбиралось РИА Новости.

Единственный пункт повестки

На внеочередном заседании украинский парламент утвердил премьер-министром Дениса Шмыгаля — за него проголосовал 291 депутат. Одобрили и состав нового правительства. Но это было полдела. Президентской фракции "Слуга народа" и ей сочувствующим требовалось избавиться от генпрокурора Руслана Рябошапки и директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Обоих относят к разряду так называемых соросят — политиков, связанных с американским финансистом Джорджем Соросом.

Перед голосованием по правительству депутаты "допрашивали" и Рябошапку, и Сытника. Илья Кива интересовался, почему глава надзорного ведомства, получив вызов в парламент, сначала отправился к послам стран — участниц "Большой семерки". "Брали ли вы на себя какие-то обязательства перед ними?" — в лоб спросил парламентарий. Рябошапка ушел от ответа, указав, что свои встречи согласовывать с Радой не обязан. "С послами встречаюсь не только я. Это не означает, что мы предаем интересы Украины", — отметил он.

Сытник попытался перейти в наступление, заявив, что его отставки добивается "один олигарх". Директор НАБУ намекал, что члены нового кабмина связаны с бизнесменом Ринатом Ахметовым. Эта риторика на парламентариев не подействовала. Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект об основаниях отстранения от должности главы Национального антикоррупционного бюро.

На очередном заседании большинство депутатов высказались за недоверие генеральному прокурору. Это позволит президенту уволить Рябошапку.

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Cropped image Руслан Рябошапка

Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов предрекает значительные кадровые перемены после увольнения Сытника и Рябошапки. "Вместе с директором НАБУ и генпрокурором автоматически утратят позиции торговавшие влиянием и информацией антикоррупционные активисты, грантоеды, иностранные агенты и назначенные по квоте гомосексуалистов члены общественных советов и кадровых комиссий ГПУ (Генеральной прокуратуры Украины. — Прим. ред.)", — написал он в социальной сети.

Происходящему предшествовал конфликт между Государственным бюро расследований (ГБР) с одной стороны и Генпрокуратурой и НАБУ — с другой. Два последних ведомства сделали все, чтобы заблокировать дела против Петра Порошенко и его окружения.

В острую фазу противостояние перешло в среду, 4 марта, когда исполняющая обязанности руководителя ГБР Ирина Венедиктова обвинила Рябошапку в том, что тот "заволокитил" расследование сотен уголовных дел. "Работа офиса генпрокурора организована таким образом, что в настоящее время более чем в тысяче производств ГБР не назначены процессуальные руководители. Соответственно, расследование заблокировано", — сообщила она. Венедиктова также заявила в Раде, что Рябошапка фактически лгал ей. "Самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор не только скрывает факт (блокирования дел), но и отрицает его", — подчеркнула глава ГБР.

© РИА Новости / Стрингер Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время пресс-конференции во Львове

То, что по наиболее резонансным уголовным делам времен Порошенко так и не случилось посадок, — основная претензия к НАБУ и офису прокурора. Зеленский, выступая в Раде, напомнил руководителям силовых ведомств, что шел на выборы под лозунгом "Весна придет — сажать будем". Так президент попытался погасить недовольство избирателей, ждавших результатов расследований.

"Свиноборонпром"

Правоохранительные органы довольно мягко относятся к фигурантам скандалов, связанных с Порошенко. На свободу под залог выпустили, например, близких к бывшему президенту Олега Гладковского-Свинарчука и Сергея Пашинского.

Гладковский проходит по делу так называемого "Свиноборонпрома". После публикаций о том, что должностные лица, в том числе и Гладковский, получали откаты за поставки контрабандных деталей, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) был уволен. В предвыборной кампании 2019-го этот случай активно использовался противниками Порошенко.

Героем журналистских расследований в оборонной сфере был и Пашинский. Но арестовали его за дела еще 2016 года — тогдашний депутат Рады ранил жителя Киевской области Вячеслава Химикуса из личного огнестрельного оружия. Но благодаря прокуратуре и НАБУ соратники Порошенко избежали заслуженного наказания. По крайней мере, так считают в партии действующего президента.

© РИА Новости / Стрингер Внеочередное заседание Верховной рады Украины

Аналитик Руслан Бизяев подтверждает в комментарии РИА Новости, что недовольство общества и части политиков вызвано тем, что "весна пришла, а сажают деревья". Все дела разваливаются, вместо реформирования прокуратуры идет процесс ее демонтажа. "Если Сытника уволят, ряд коррупционеров среднего звена увидит небо в клеточку", — предсказывает эксперт.

Депутат Верховной рады Илья Кива объясняет в комментарии РИА Новости, почему большинство парламентариев требовало отставки Сытника: "Как может главный антикоррупционер страны, возглавляющий одно из самых дорогих для бюджета ведомств, сам быть коррупционером? Решением суда, именем украинского народа он внесен в соответствующий реестр (директора НАБУ действительно оштрафовали за то, что он "забыл оплатить" отдых семьи на курорте. — Прим. ред.)".

Кива характеризует Сытника как "самого бесполезного" чиновника в государственной системе. "Место в списке коррупционеров — единственный результат его трехлетнего пребывания в должности, — отмечает собеседник агентства. — Это креатура западных партнеров, осуществляющих внешнее управление Украиной. В результате мы получили внутри страны чуждую нам правоохранительную систему".

© РИА Новости / Стрингер Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады в Киеве

В таком же духе Кива описывает и деятельность генерального прокурора: "Рябошапка умудрился за полгода слить все уголовные дела в отношении мародера Порошенко и его команды, покрывает таких преступников, как Стерненко (Сергей Стерненко — националист, подозреваемый в убийстве жителя Черноморска Ивана Кузнецова. — Прим. ред.), блокирует расследование уголовных дел, связанных с событиями 2013-2014 годов".

"В моем понимании это предатели, — объясняет свою позицию Кива. — Если у них что-то случается, они сразу бегут в американское посольство, где ищут защиты и покровительства. Спрашивается, кому они служат?"

Киевский адвокат Татьяна Монтян рассказывает, как сегодня выглядит правовое поле на Украине: "У моего знакомого в четвертый раз переносится судебное заседание. На весь район один прокурор, он ходит на особо важные дела, некому поддержать сторону обвинения. Это стандартная ситуация. После того как добили суд, полицию, а Службу безопасности Украины возглавил бывший участник "95 квартала", Рябошапка развалил и прокуратуру".