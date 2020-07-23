Самые быстроходные основные боевые танки мира • 126 • Аналитика

Высокая скорость – важное преимущество, но не главная характеристика основного боевого танка. Тем не менее, мы решили составить рейтинг самых быстрых основных боевых танков.





Сразу отметим, что целый ряд современных основных боевых танков имеет примерно схожую скорость - в пределах 50 км/ч по пересеченной местности и 70 км/ч по шоссе, поэтому среди танков с подобными характеристиками нами были выбраны лишь несколько наиболее популярных представителей.



В наш рейтинг вошли и российские, и зарубежные танки, причем как эксплуатирующиеся в настоящее время в вооруженных силах различных стран мира, так и перспективные.



«Меркава»

Израильский основной боевой танк «Меркава» вполне заслуженно считается одним из самых эффективных и надежных ОБТ в мире, но вот высокой скоростью он похвастать не может: по бездорожью «Меркава» способен развивать скорость в районе 40 км/ч, а по шоссе разгоняться примерно до 60-65 км/ч. Мобильность израильского танка усложняется его очень мощной и тяжелой защитой.









Впрочем, учитывая специфику боевых действий, которые ведет Израиль, а это относительно ограниченная территория и часто уличные бои, высокая скорость основному боевому танку Армии обороны Израиля и не нужна, зато очень важна для него защита экипажа от попаданий снарядов противника.



Т-90

Современный российский основной боевой танк Т-90 в своем исходном виде не может похвастать высокой скоростью, которая составляет всего 40 км/ч по бездорожью и 65 км/ч по шоссе. Однако последние модификации Т-90, которые еще не поступили в серийное производство, обладают более интересными характеристиками в плане скорости.









В частности, Т-90АМ способен развивать скорость 45 км/ч по пересеченной местности и до 70 км/ч по шоссе. То есть, у последних модификаций российского танка скоростные характеристики лучше, чем у израильской «Меркавы» и сопоставимы с быстрыми зарубежными ОБТ.









K2 Black Panther

Южнокорейский основной боевой танк «Черная пантера» использует новую трансмиссионную установку с двигателем мощностью в 1500 л.с. Кроме того, у танка есть также газотурбинная установка мощностью 400 л.с., которая обеспечивает работу генератора и электрооборудование боевой машины при выключенном двигателе. Что касается скорости, то южнокорейский танк демонстрирует довольно высокие показатели: по пересеченной местности он способен разгоняться до 50 км/ч, по шоссе двигаться с максимальной скоростью в 70 км/ч.









AMX-56 Leclerc

Французский ОБТ «Леклерк» был разработан в 1980-е годы для замены устаревшего на тот период танка AMX-30. В настоящее время «Леклерк» считается самым дорогостоящим основным боевым танком в мире, что объясняет относительно небольшое количество его экземпляров, стоящих на вооружении армий Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Среди прочих достоинств танка, о которых мы сегодня говорить не будем, стоит выделить его высокую скорость. По пересеченной местности «Леклерк» может развивать скорость до 50 км/ч, по шоссе – до 71 км/ч. Такая скорость хоть и не обеспечивает танку первое место по подвижности, но позволяет отнести его к числу довольно быстроходных танков.







Leopard 2A7

Одна из последних модификаций знаменитого немецкого основного боевого танка «Леопард» 2А7 отличается от своих предшественников более высокой скоростью. Двигатель в 1500 л.с. позволяет танку разгоняться по шоссе до скорости 72 км/ч, что даже выше, чем у «француза» «Леклерка». В настоящее время «Леопарды» стоят на вооружении не только бундесвера ФРГ, но и армий многих других стран мира. Высокую скорость развивает и модификация «Леопарда 2А5» Revolution MBT, которая стоит на вооружении бундесвера и индонезийских сухопутных войск.









Type 99 (ZTZ-99)

Китайский основной боевой танк Тип 99 представляет собой логическое продолжение концепции советского танка Т-72, но с современными дополнениями. Серийное производство танка началось в 1998 году, в настоящее время НОАК обладает примерно 600 Type-99 и 250 Type-99A.

Одним из несомненных преимуществ китайского танка является его высокая подвижность. По пересеченной местности Тип 99 способен развивать скорость до 60 км/ч, по шоссе – до 80 км/ч. При этом до 32 км/ч танк разгоняется всего за 12 секунд.









Т-14 «Армата»

Российский перспективный основной боевой танк «Армата», если он будет запущен в серийное производство, по праву станет самым быстроходным ОБТ в мире. По утверждениям российских военных, танк Т-14 «Армата» способен развивать скорость до 90 км/ч, причем не только по шоссе, но и по пересеченной местности, что делает его однозначно быстрее практически всех существующих в мире боевых танков. Однако, хотя танки Т-14 «Армата» уже не раз демонстрировались на военных парадах, в серийное производство они пока не поступили. Высокая скорость – важное преимущество, но не главная характеристика основного боевого танка. Тем не менее, мы решили составить рейтинг самых быстрых основных боевых танков.Сразу отметим, что целый ряд современных основных боевых танков имеет примерно схожую скорость - в пределах 50 км/ч по пересеченной местности и 70 км/ч по шоссе, поэтому среди танков с подобными характеристиками нами были выбраны лишь несколько наиболее популярных представителей.В наш рейтинг вошли и российские, и зарубежные танки, причем как эксплуатирующиеся в настоящее время в вооруженных силах различных стран мира, так и перспективные.Израильский основной боевой танк «Меркава» вполне заслуженно считается одним из самых эффективных и надежных ОБТ в мире, но вот высокой скоростью он похвастать не может: по бездорожью «Меркава» способен развивать скорость в районе 40 км/ч, а по шоссе разгоняться примерно до 60-65 км/ч. Мобильность израильского танка усложняется его очень мощной и тяжелой защитой.Впрочем, учитывая специфику боевых действий, которые ведет Израиль, а это относительно ограниченная территория и часто уличные бои, высокая скорость основному боевому танку Армии обороны Израиля и не нужна, зато очень важна для него защита экипажа от попаданий снарядов противника.Современный российский основной боевой танк Т-90 в своем исходном виде не может похвастать высокой скоростью, которая составляет всего 40 км/ч по бездорожью и 65 км/ч по шоссе. Однако последние модификации Т-90, которые еще не поступили в серийное производство, обладают более интересными характеристиками в плане скорости.В частности, Т-90АМ способен развивать скорость 45 км/ч по пересеченной местности и до 70 км/ч по шоссе. То есть, у последних модификаций российского танка скоростные характеристики лучше, чем у израильской «Меркавы» и сопоставимы с быстрыми зарубежными ОБТ.Южнокорейский основной боевой танк «Черная пантера» использует новую трансмиссионную установку с двигателем мощностью в 1500 л.с. Кроме того, у танка есть также газотурбинная установка мощностью 400 л.с., которая обеспечивает работу генератора и электрооборудование боевой машины при выключенном двигателе. Что касается скорости, то южнокорейский танк демонстрирует довольно высокие показатели: по пересеченной местности он способен разгоняться до 50 км/ч, по шоссе двигаться с максимальной скоростью в 70 км/ч.Французский ОБТ «Леклерк» был разработан в 1980-е годы для замены устаревшего на тот период танка AMX-30. В настоящее время «Леклерк» считается самым дорогостоящим основным боевым танком в мире, что объясняет относительно небольшое количество его экземпляров, стоящих на вооружении армий Франции и Объединенных Арабских Эмиратов.Среди прочих достоинств танка, о которых мы сегодня говорить не будем, стоит выделить его высокую скорость. По пересеченной местности «Леклерк» может развивать скорость до 50 км/ч, по шоссе – до 71 км/ч. Такая скорость хоть и не обеспечивает танку первое место по подвижности, но позволяет отнести его к числу довольно быстроходных танков.Одна из последних модификаций знаменитого немецкого основного боевого танка «Леопард» 2А7 отличается от своих предшественников более высокой скоростью. Двигатель в 1500 л.с. позволяет танку разгоняться по шоссе до скорости 72 км/ч, что даже выше, чем у «француза» «Леклерка». В настоящее время «Леопарды» стоят на вооружении не только бундесвера ФРГ, но и армий многих других стран мира. Высокую скорость развивает и модификация «Леопарда 2А5» Revolution MBT, которая стоит на вооружении бундесвера и индонезийских сухопутных войск.Китайский основной боевой танк Тип 99 представляет собой логическое продолжение концепции советского танка Т-72, но с современными дополнениями. Серийное производство танка началось в 1998 году, в настоящее время НОАК обладает примерно 600 Type-99 и 250 Type-99A.Одним из несомненных преимуществ китайского танка является его высокая подвижность. По пересеченной местности Тип 99 способен развивать скорость до 60 км/ч, по шоссе – до 80 км/ч. При этом до 32 км/ч танк разгоняется всего за 12 секунд.Российский перспективный основной боевой танк «Армата», если он будет запущен в серийное производство, по праву станет самым быстроходным ОБТ в мире. По утверждениям российских военных, танк Т-14 «Армата» способен развивать скорость до 90 км/ч, причем не только по шоссе, но и по пересеченной местности, что делает его однозначно быстрее практически всех существующих в мире боевых танков. Однако, хотя танки Т-14 «Армата» уже не раз демонстрировались на военных парадах, в серийное производство они пока не поступили. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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