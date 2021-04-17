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Самые богатые депутаты России за год "озолотились" на сотни миллионов рублей

17 апреля 2021, 08:50  •  54 • Политика
Тройка самых богатых депутатов Госдумы за год не только не изменилась, но слуги народа ещё и "озолотились" на сотни миллионов рублей, увеличив своё доход за 2020 год.
Ранее стали известны доходы президента, министров и сенаторов, а также депутатов Госдумы. Как оказалось, тройка богачей среди последних не изменилась с прошлого года. Больше того, самые богатые депутаты стали ещё богаче за год на несколько миллионов.
Так лидером по доходам среди членов нижней палаты парламента остался Григорий Аникеев. В 2020-м он заработал 2,73 млрд рублей. В прошлом году он был чуть беднее, заработав 2,35 млрд рублей.
Второе место среди самых богатых депутатов занимает Леонид Симановский. За минувший год он заработал 1,59 млрд рублей. Для него 2020-й тоже оказался прибыльным, несмотря на пандемию коронавируса: годом ранее его доход составлял 1,16 млрд рублей.
Тройку депутатов-богачей замыкает Николай Борцов. Его доход оказался чуть скромнее, чем у коллег и до миллиарда не дотянул. Но и доход в 808,8 млн рублей за год выглядит весьма внушительно. К слову, он "озолотился" на сотню миллионов рублей, если сравнивать с 706,8 млн рулей дохода в 2019-м.
Среди глав фракций Государственной Думы больше всех за год заработал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его доход за 2020-й поднялся с 22 млн рублей (в 2019-м) до 39 млн рублей. Доходы за прошлый год остальных лидеров оказались в разы скромнее.
Так главный "единорос" Сергей Неверов заработал 5,7 млн рублей, увеличив свой доход на 200 тысяч рублей. У лидера "Справедливой России" Сергея Миронова доход за прошлый год составил 5,2 млн рублей, увеличившись с 4,2 млн рублей в 2019-м. А вот у главного коммуниста нашей страны Геннадия Зюганова годовой доход даже чуть снизился: с 7,9 млн рублей (2019 год) до 7,58 млн рублей (2020 год).

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