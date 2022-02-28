Самозваный «митрополит всея Украины», глава «православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний Думенко бежал из Киева в Грецию

Из Украины разбегаются те, «благодаря» кому бывшая советская республика оказалась в сегодняшней ситуации. Так, предстоятель ПЦУ, созданной майданщиком Петром Порошенко – под контролем и с попустительства константинопольского патриархата, – пустился в бега, предварительно опубликовав на сайте «Эха Москвы» «воззвание», полное наветов и лжи. Миротворческую операцию российских вооружённых сил на Украине самозванец называет «полномасштабной агрессией России» и вещает о «тысячах погибших солдат».

Сюжет: Украинский кризис

В целом понятно, что самозваной церкви приходит конец – паствы у неё никогда не было (в отличие, к примеру, от раскольничьей УПЦ так называемого «киевского патриархата»), а теперь не осталось и влиятельных покровителей. Так что бегство Думенко к грекам, которые его и опекали, закономерно. Стоит, однако, ознакомиться поподробней с его наветом, опубликованным «Эхом Москвы».

«Я обращаюсь к вам, как главе РПЦ, – пишет Епифаний Думенко в своём фарисейском обращении, – проявите хотя бы к своим согражданам и пастве милосердие. Если не можете возвысить свой голос против агрессии – хотя бы помогите забрать тела российских солдат, жизнь которых стала платой за идеи «русского мира». И чуть выше – «Речь идёт о российских военнослужащих, тела которых находятся на земле Украины». Манипуляция? Определённо! Понятно, что текст адресовался, скорее, не патриарху, – публикация была осуществлена с расчётом на психологическое воздействие (её прочтут и это спровоцирует рост антивоенных настроений в российском обществе – расчёт самозванца Епифания именно на это!).

Так или иначе, пришло время собирать камни. Теперь УПЦ (МП) сможет восстановить в собственности отобранные у неё ПЦУ храмы, во всяком случае, на востоке страны. Напомним, что речь о нескольких сотнях церквей по всей Украине, которые Епифанию помогали «отжимать» националисты-каратели из добровольческих батальонов, воевавших на Донбассе, буквально с оружием в руках. А вот помогут ли самозванцу его греки – поглядим.