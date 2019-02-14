СМИ сообщали о том, что на Гуайдо теперь работают американский лоббисты из юридической фирмы. Это произошло после проблем с нефтяной компанией PDVSA - Минфин США заблокировал некоторые транзакции.

Лжепрезидент Венесуэлы Хуан Гуайдо нанял в США фирму Arnold & Porter, занимающуюся юридическими вопросами, для лоббирования своих интересов в Вашингтоне. Информацией поделился Центр в поддержку гибкой политики.

По информации Центра, представители юридической компании запланировали встречи с американскими официальными лицами с целью "защиты активов Венесуэлы в Соединенных Штатах, установление дипломатического присутствия, а также экономическое и гуманитарное содействие".

Как считают эксперты Царьграда, юристы и лоббисты понадобились прежде всего, чтобы разобраться с ситуацией с нефтяной компанией PDVSA. Гуайдо хочет завладеть нефтяными деньгами, чтобы пустить их на госпереворот. Ранее парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, назначил собственных исполняющих обязанности директоров PDVSA. Но при этом американский Минфин заблокировал некоторые транзакции фирмы.

Информация предоставлена ТАСС.