Самозанятым вернут деньги: на возврат уплаченных ими налогов из казны выделят 1,6 миллиарда рублей

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный ими за прошлый год. На это из казны выделят 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Как рассказал Мишустин, для возврата денег самозанятым не придется направлять заявления в Федеральную налоговую службу. Все будет сделано автоматически.

- Получателю средств необходимо лишь мобильное приложение «Мой налог» и действующая банковская карта, на которую будут перечислены средства, - пояснил Мишустин.

Правительство также приняло решение поддержать рублей волонтеров, социальных работников и всех тех, кто во время пандемии взял к себе домой детей-сирот, одиноких стариков и инвалидов.

- Мы поддержим дополнительными ежемесячными выплатами в размере более 12 тысяч рублей всех тех, кто не остался в стороне и проявил заботу о людях, нуждающихся в опеке и внимании, - сказал Мишустин.

Рассказал премьер и о дополнительных выплатах медикам. На эти цели правительство выделит регионам более 22 миллиардов рублей. Из этой суммы 2 миллиарда рублей будут направлены в 8 регионов на президентские выплаты медработникам за май и июнь, еще более 4,5 миллиарда рублей - на федеральную доплату медработникам в 61 регионе за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

- Остальные средства - это правительственный резерв для оперативного реагирования, чтобы ни один работник не остался без денег, - сказал Мишустин.

Путин о поддержке малых и средних предприятий.

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