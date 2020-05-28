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Самозанятым вернут деньги: на возврат уплаченных ими налогов из казны выделят 1,6 миллиарда рублей
28 мая 2020, 14:20 • 48 • В России
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный ими за прошлый год. На это из казны выделят 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Как рассказал Мишустин, для возврата денег самозанятым не придется направлять заявления в Федеральную налоговую службу. Все будет сделано автоматически.
- Получателю средств необходимо лишь мобильное приложение «Мой налог» и действующая банковская карта, на которую будут перечислены средства, - пояснил Мишустин.
Правительство также приняло решение поддержать рублей волонтеров, социальных работников и всех тех, кто во время пандемии взял к себе домой детей-сирот, одиноких стариков и инвалидов.
- Мы поддержим дополнительными ежемесячными выплатами в размере более 12 тысяч рублей всех тех, кто не остался в стороне и проявил заботу о людях, нуждающихся в опеке и внимании, - сказал Мишустин.
Рассказал премьер и о дополнительных выплатах медикам. На эти цели правительство выделит регионам более 22 миллиардов рублей. Из этой суммы 2 миллиарда рублей будут направлены в 8 регионов на президентские выплаты медработникам за май и июнь, еще более 4,5 миллиарда рублей - на федеральную доплату медработникам в 61 регионе за особые условия труда и дополнительную нагрузку.
- Остальные средства - это правительственный резерв для оперативного реагирования, чтобы ни один работник не остался без денег, - сказал Мишустин.
Путин о поддержке малых и средних предприятий.
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