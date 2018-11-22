Самозанятым штрафы не грозят

Встречу с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным Владимир Путин начал с поздравлений работникам ведомства с их профессиональным праздником. Но и главный налоговик пришел не с пустыми руками.

- За 10 месяцев этого года в консолидированный бюджет поступило 17,6 триллиона рублей. Это на 22,9% выше того же периода предыдущего года, или в абсолютных цифрах - на 3,3 триллиона рублей, - доложил Мишустин.

- Это хороший показатель, - оценил президент. - За счет каких направлений?

- Конечно, НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых. - Ред.) на нефть сыграл свою роль, потому что повышение цены было с 50 до 70 долларов за баррель, но если посмотреть в долях, то половина прироста - не нефтегазовые доходы, - ответил глава ФНС. - Если говорить о налоге на добавленную стоимость - плюс 14,1%, налог на доходы физических лиц - плюс 12,5%. Это примерно на полтора процентных пункта выше, чем рост зарплат.

Мишустин рассказал, что готов к введению эксперимент в 4 регионах - Москва, Подмосковье, Татарстан и Калужская область - по новому режиму взимания налога на самозанятых.

- Очень часто его путают с увеличением фискальной нагрузки, но это не так, - пояснил он. - Это одна из возможностей для налогоплательщиков, которые попадают под определение самозанятых, использовать такой режим. Ставка в отношениях с физическими лицами будет 4%, с юридическими лицами - 6% без необходимости регистрироваться в налоговой службе, без необходимости заполнять какие-то декларации и платить обязательные страховые взносы.

Мишустин попросил президента поддержать введение моратория на взимание с самозанятых штрафов в ближайший год за несвоевременные платежи.

- Конечно, почему нет. Так и надо сделать, - согласился Путин.